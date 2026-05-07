دبي تستضيف الجولة العالمية لبطولة T100 للترايثلون نوفمبر المقبل

دبي في 7 مايو /وام/ أعلنت منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون، إقامة محطة دبي ضمن الجولة العالمية لبطولة T100، من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين إلى جانب سباقات مجتمعية للهواة بمسافات متنوعة، ضمن جولة عالمية تضم 9 محطات انطلقت في مارس الماضي بمدينة جولد كوست الأسترالية وتختتم في قطر ديسمبر المقبل.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط تمثل محوراً رئيسياً في خطط التوسع المستقبلية للجولة، إذ يشهد موسم “السباق إلى قطر” لعام 2026 إقامة ثلاث محطات متتالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل دبي، و السعودية ،للمرة الأولى، ثم قطر التي تستضيف نهائي الجولة العالمية للعام الثاني على التوالي يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.