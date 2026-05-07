"بروج" تعزز مرونة سلاسل الإمداد عبر شراكات لوجستية استراتيجية في الإمارات

أبوظبي في 7 مايو / وام/ أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، المتخصصة في مجال البتروكيماويات وتوفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، اليوم، سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركاء لوجستيين رئيسيين في دولة الإمارات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر "اصنع في الإمارات" 2026، في خطوة تعزز موثوقية الإمدادات والمرونة التشغيلية للقطاعات الحيوية.

ومن خلال شراكاتها مع "غلفتينر" في ميناء خورفكان و"غلفتينر للشحن" و"قطارات الاتحاد"، تعمل "بروج" على تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية عبر توسيع الوصول إلى بوابات تصدير متعددة ومتنوعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وربط الموانئ، بما يتيح حركة شحن أسرع وأكثر موثوقية. ويعزز ذلك من قدرة "بروج" على توجيه نسبة من إنتاجها عبر عدة بوابات تصدير، مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي وتدفقات إمداد مستقرة عبر شبكتها.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "تمثل هذه الشراكات الاستراتيجية خطوة مهمة في تطوير قدرات "بروج" اللوجستية دعماً لنمونا المستمر. ومن خلال بناء شبكة لوجستية مرنة ومتعددة الوسائط في دولة الإمارات، وبالتعاون الوثيق مع شركائنا الوطنيين الموثوقين، نعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بكل ثقة وبكفاءة أعلى، مع توسيع الوصول إلى بوابات تصدير متعددة. ويسهم ذلك في ضمان استمرارية الإمدادات وترسيخ مكانتنا كمورّد عالمي موثوق، إلى جانب دعم النمو الصناعي في الدولة عبر تعزيز الشراكات المحلية".

وتضمن الاتفاقية الموقعة مع "غلفتينر" في ميناء خورفكان الوصول إلى محطة استراتيجية على الساحل الشرقي، ما يمكّن "بروج" من توسيع بوابات التصدير وتنويعها بعيداً عن الاعتماد على مسارات محددة، وتعزيز الوصول إلى خطوط الشحن البحري عبر مسارات بديلة أقل ازدحاماً.

كما ستتولى "غلفتينر للشحن" إدارة أحجام سلاسل الإمداد الداخلية لشركة "بروج"، بما يضمن تنسيقاً سلساً بين النقل البري وعمليات الموانئ. وسيسهم هذا التكامل في تعزيز القدرة على التنبؤ، وتقليل أوقات الدورة التشغيلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل عام، مع دعم زيادة حجم المناولة وخفض التكاليف.

واستناداً إلى تعاونها طويل الأمد مع "قطارات الاتحاد"، تواصل "بروج" تطوير قدراتها اللوجستية من خلال إنشاء حل متكامل للنقل بالسكك الحديدية يربط عملياتها في الرويس بموانئ الساحل الشرقي. ويوفر هذا الممر نقل شحنات بكميات كبيرة وبموثوقية عالية، مدعوماً بمرافق مناولة بالقرب من الموانئ. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم التعاون بين "بروج" و"قطارات الاتحاد" في تحقيق أزمنة نقل أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ، مع خفض الانبعاثات نتيجة التحول من النقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية.

وتُمثل الاتفاقيات مجتمعة تطوراً مهماً في استراتيجية "بروج" اللوجستية، حيث تنتقل من نموذج يعتمد على الموانئ إلى شبكة متعددة البوابات ومتعددة الوسائط. ويعزز ذلك قدرة "بروج" على العمل بمرونة وقابلية أعلى للتوسع، بما يضمن استمرارية الإمدادات، وتحسين التكاليف والأداء التشغيلي عبر سلسلة القيمة العالمية، إلى جانب دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تحقيق قيمة محلية، وتعزيز التعاون المحلي، وترسيخ المرونة الصناعية.

ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة عالمياً في دولة الإمارات وتعميق التعاون مع رواد القطاع اللوجستي الوطني، ترسي "بروج" معياراً جديداً للمرونة وقابلية التوسع والاستدامة في قطاع البتروكيماويات.

وساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم، من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، يجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي واسع النطاق. وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، ومن المتوقع أن تستفيد من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، مما يعزّز القدرة التنافسية لـ"بروج بي إل سي" على المدى البعيد، ويدعم توسيع نطاق التنوّع الجغرافي والحضور العالمي، ما يوفّر قاعدة أكبر وأكثر تنوعاً لتحقيق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز العوائد للمساهمين.