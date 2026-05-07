"الأمن السيبراني" و Fortinet يتعاونان في تعزيز سيادة البيانات

أبوظبي في 7 مايو / وام/ وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة Fortinet، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي تقود تكامل الشبكات والأمن، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ودعم سيادة البيانات، وتمكين التحول الرقمي الآمن في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

يعكس هذا التعاون الجهد الأوسع للدولة لاستقطاب الاستثمارات في المنظومة الرقمية، وحماية البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى خلق بيئة موثوقة للمؤسسات العاملة في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على البيانات.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، ستبحث Fortinet بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني إنشاء مركز بيانات محلي داخل الإمارات لدعم متطلبات سيادة البيانات والامتثال التنظيمي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للأمن السيبراني التي يدعمها مجلس الأمن السيبراني.

كما سيشكّل مركز البيانات أساساً لإنشاء مركز تميز عالمي في الأمن السيبراني، يهدف إلى تقديم معلومات استخبارات التهديدات بشكل محلي من خلال نظام FortiGuard التابع لشركة Fortinet، وذلك لدعم تطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني، وتمكين الابتكار في الشركات الناشئة، والمساهمة في تعزيز التعاون المستمر في مجال السياسات، وتنسجم هذه المبادرة مع تركيز الإمارات المستمر على تطوير القدرات الوطنية، ودعم الابتكار، وتقوية أطر التعاون ضمن منظومة الأمن السيبراني.

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً مقترحاً للمشاركة الثنائية في منصات عالمية مثل المنتدى العالمي لقادة الأمن السيبراني RSA والمنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعزز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع أولويات الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الناشئة.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني يعكس التزام الدولة المتواصل بتعزيز بيئتها الرقمية وبنيتها التحتية السيبرانية، بما يدعم ريادتها المستدامة في مختلف مجالات الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد سعادته على أن هذا النهج يبرز الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بما يسهم في ترسيخ منظومة رقمية آمنة ومرنة. كما أشار سعادته إلى أن التعاون مع شركة «Fortinet » يجسد التزامًا مشتركًا بتعزيز بناء القدرات ودعم الابتكار، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للبيانات ووجهة دولية رائدة في مجال الأمن السيبراني والثقة الرقمية.

من ناحية أخرى، قال " فيليبو مونتيشيلي "، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Fortinet، أن دولة الإمارات تواصل تبني نهجها الاستباقي في مجال الأمن السيبراني، إدراكاً لدوره كركيزة أساسية لتحقيق نمو رقمي مستدام. وتابع: "من خلال تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني، نتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر استكشاف البنية التحتية المحلية، وتوسيع الوصول إلى معلومات استخبارات التهديدات المتقدمة، ودعم تطوير المهارات في مجال الأمن السيبراني بما يتماشى مع الأولويات الوطنية".

وبموجب المذكرة، فإن إمكانية إنشاء مركز البيانات وكذلك مركز FortiGuard للتميز، سيكون بمثابة منصة تعاونية بين مجلس الأمن السيبراني والفرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية تهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية وذلك من خلال :

• الاسهام في تعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث من خلال توفير منظومة محاكاة متخصصة لمثل هذة الحوادث.

• التركيز على بناء قدرات الدفاع السيبراني وتقديم وتقديم رؤى إقليمية متقدمة وسياق تحليلي معمّق.

• الإسهام في تأهيل كوادر محلية معتمدة، وإنشاء مركز ابتكار للشركات الناشئة يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

• إنشاء مركز تدريب يدعم مبادرات تطوير القوى العاملة الوطنية، من خلال برامج متكاملة تتضمن مراكز تدريبية.

• إطلاق مبادرات "تدريب المدربين" وبرامج جامعية، بالإضافة إلى مسار واضح للحصول على الشهادات المهنية لنحو 10000 متدرب وطني.

• إنشاء مرافق بحثية على نطاق إقليمي لجذب حركة البيانات عالية القيمة إلى دولة الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية.