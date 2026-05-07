"ذا نانو كومبانين" وجامعة الإمارات توقّعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 7 مايو / وام/ وقّعت "ذا نانو كومباني" (TNC) وجامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مذكرة تفاهم، لإرساء إطار تعاون في مجالات البحث التطبيقي، والتحقق من فعالية التقنيات، والتوظيف التجاري لتقنيات النانو المتقدمة التي طورتها الشركة.

وتستند الاتفاقية إلى رؤية تتجاوز تطوير المنتجات، إذ إن بناء قدرات التصنيع المتقدم يتطلب تقنيات مثبتة، وكوادر مؤهلة قادرة على تطويرها واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها. ومن خلال شراكتها مع إحدى أعرق الجامعات الوطنية في دولة الإمارات، تستثمر "ذا نانو كومباني" في تسويق منصتها للمواد المتقدمة، وفي الوقت نفسه في البنية التحتية للأبحاث ومسار تطوير الكفاءات الذي سيدعم قطاع المواد المتقدمة في الدولة على المدى الطويل.

وتغطي الشراكة نطاقًا واسعًا ومدروسًا يشمل المواد المعززة بمادة الجرافين لاستخدامها في الخرسانة والمركبات الإسمنتية، ودمج الجرافين في أنظمة تخزين الطاقة بما في ذلك البطاريات، وتطوير تركيبات متقدمة لأنابيب كلوريد البولي فينيل (PVC) والبوليمرات، إلى جانب تطوير طلاءات، والتي تُستخدم في الحماية من الميكروبات، وتنقية الهواء، والأسطح ذاتية التنظيف، ومقاومة البقع.

وتعمل TNC كمنصة رئيسية لمجموعة من مشاريع المواد المتقدمة، بما في ذلك NanoCarbonX وGreenify وEon Coating. وتهدف الاتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم جميع جهود TNC في مجال التسويق التجاري من خلال التحقق الأكاديمي والاختبارات التنظيمية، ووضع مسارات منظمة تبدأ من نتائج المختبرات وصولاً إلى الإنتاج على نطاق صناعي.

وقال أنيس المشطوب، الرئيس التنفيذي لـ ذا نانو كومباني: "جاء تأسيس شركة ذا نانو كومباني انطلاقًا من قناعتنا بأنّ المواد النانوية المتطوّرة لا ينبغي أن تبقى محصورة في الأوراق البحثية. فمكانها الحقيقي هو خطوط الإنتاج، وسلاسل التوريد، والمنتجات التي تشكل أسلوب بناء المدن وكيفية عمل البنية التحتية. وتمنحنا هذه الشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة شيئًا أساسيًا: شريكًا أكاديميًا عالمي المستوى يقع مقرّه هنا في دولة الإمارات، وهو قادر على التحقّق من تقنياتنا وفقاً للمعايير التي تتطلبها الصناعة، والجهات التنظيمية، والمستخدمون النهائيون. نحن متحمّسون للتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإثبات أنّ المواد النانوية تعمل على نطاق واسع، وفي ظلّ ظروف حقيقية، وعبر قطاعات متعددة في آن واحد".

وسيشمل التعاون برامج بحثية مشتركة، واختبارات تجريبية، وتبادل المعرفة، ومسارات محددة للتسويق تستهدف أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.