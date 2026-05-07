مجلس الأمن السيبراني وجمعية واجب التطوعية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الرقمي والمجتمعي

أبوظبي في 7 مايو /وام/ وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وجمعية واجب التطوعية، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي بالأمن السيبراني، ودعم المبادرات المجتمعية والتطوعية، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ووعيًا.

وتأتي أهمية الاتفاقية في توحيد الجهود بين الجانبين لتنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

وتسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعاون عبر إطلاق مبادرات مشتركة وورش عمل متخصصة تستهدف رفع مستوى المعرفة الرقمية لدى الأفراد، وتمكين الشباب والمتطوعين من المساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن السيبراني وخدمة المجتمع.

وقع الاتفاقية عن جمعية واجب التطوعية الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فيما وقعها عن مجلس الأمن السيبراني سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تأكيداً على حرص الطرفين على تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وقال الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن السيبراني يجسد التزام جمعية واجب التطوعية بتعزيز دور العمل المجتمعي في دعم الأهداف الوطنية الحيوية وفي مقدمتها الأمن السيبراني من خلال نشر الوعي الرقمي وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني يمثل خطوة نوعية نحو إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تمكين الشباب والمتطوعين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التحول الرقمي الآمن في الدولة.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن التعاون يأتي في إطار جهود مجلس الأمن السيبراني لتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يدعم بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ترتكز على الوعي والمعرفة.

وأكد أن الاستثمار في رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى أفراد المجتمع يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات السيبرانية المتنامية مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي والمسؤولية المجتمعية.