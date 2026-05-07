ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة تتصدر المشهد في "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 7 مايو / وام/ استعرضت منصة اصنع في الإمارات 2026، أحدث الابتكارات في قطاعات التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة 4.0، وسلطت الضوء على القدرات الصناعية المتطورة للدولة، ويؤكد التزامها ببناء منظومة صناعية ذات مستوى عالمي، وجاهزة للمستقبل.

وقدمت الشركات الإماراتية ورواد التكنولوجيا مجموعة متنوعة من التقنيات الرائدة، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة، شملت الروبوتات، والأمن، والدفاع المدني، والإدارة الحضرية، والقطاع البحري، والتنقل الجوي المتقدم.

واستعرضت شركة "مايكروبوليس روبوتيكس"، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع الروبوتات في الدولة، كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مفاهيم الإدارة الحضرية والعمليات الأمنية. وقدمت الشركة مجموعة من الروبوتات المتطورة، والمنصات الذكية ذاتية التشغيل، والمصممة لخدمة المؤسسات والجهات الحكومية، بما في ذلك المركبة ذاتية القيادة " M01-P” التي تحاكي حركة سيارات الدفع الرباعي التقليدية، إلى جانب المركبة "M02-P" المصممة للتنقل بكفاءة عالية في البيئات السكنية والتجارية الضيقة.

ويتم مراقبة وتشغيل المنصتين، المطورتين لصالح شرطة دبي، عن بُعد مباشرة من مركز العمليات في شرطة دبي، بما يوفر قدرات مراقبة مجتمعية مستمرة وغير مأهولة دون التأثير على التحكم التشغيلي.

كما استعرضت "MJ1"، ذراع بناء القوارب التابعة لشركة "إنوفنتيف 3D" والمتخصصة في تصميم وتصنيع القوارب متعددة الاستخدامات والمخصصة، قارب السرعة "Vortex"، وهو قارب مصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو قادر على الوصول إلى سرعة 53 عقدة بحرية، وتم تصميمه خلال سبعة أيام فقط، واكتملت عملية تصنيعه بالكامل خلال شهرين.

وصُنعت قوارب "MJ1" من بلاستيك معاد تدويره بالكامل، من مخلفات المحيطات مع إضافة نسبة 40% من الألياف الزجاجية، ما يمنح المتعاملين حرية كاملة في التصميم، ويعكس كيف أن الطباعة ثلاثية الأبعاد لا تسرّع عمليات الإنتاج فحسب، بل تعيد تشكيلها جذرياً.

وقدمت مجموعة "مالتي ليفل " (MLG)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل عبر 14 قطاعاً تشمل التنقل الجوي المتقدم، وتقنيات المستقبل، والتصنيع وغيرها، مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة غير المأهولة من الجيل القادم، والمصممة لتنفيذ مهام متعددة تشمل نقل الركاب، وإنفاذ القانون، والاستجابة للطوارئ، وعمليات نقل البضائع.

وضم الجناح طائرة "EHang EH216 Passenger AAV"، وهي أول مركبة جوية كهربائية ذاتية القيادة للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) تحصل على ترخيص واعتماد في العالم، إلى جانب طائرة “Wings Falcon X25L”، وهي طائرة سداسية المراوح المدمجة، تم تطويرها لتوصيل الإمدادات الطبية والسلع اليومية ضمن خدمات التوصيل للميل الأخير.