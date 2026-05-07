ضمن حملة "فخورين بالإمارات"...هيئة تنمية المجتمع تنظّم مسيرة "صانعات الأجيال يفتخرن بالإمارات"

دبي في 7 مايو/ وام/ نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مسيرةً مجتمعيةً وطنية تحت عنوان "صانعات الأجيال يفتخرن بالإمارات" في حديقة أم سقيم، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، وبمشاركة واسعة للمرأة من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، في مبادرة تحتفي بدور المرأة الإماراتية بصفتها صانعة أجيال وشريكاً أساسياً في بناء المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني.

تأتي هذه المبادرة تلبيةً لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في مبادرة "فخورين بالإمارات"، الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والفخر بالوطن وتعزيز الروابط المجتمعية. وشهدت الفعالية، إلى جانب المسيرة، مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية، بمشاركة تطوعية من أصحاب المشاريع الإماراتية، حيث تم توزيع الأعلام والهدايا على الجمهور، علاوة على تنظيم مسابقات ترفيهية وتوعوية استهدفت الأمهات وأبناءهن، في أجواء احتفالية جسّدت روح الفخر والانتماء الوطني.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المبادرة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، قائلة: "تمثل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وهي صانعة للأجيال والقيم، ومن خلال مثل هذه الفعاليات نؤكد أهمية دور الأمهات في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأبناء. إن بناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة واعية ومتلاحمة، وهو ما نعمل على دعمه عبر برامج ومبادرات مستدامة تعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي".

وأضافت معاليها: "تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات بناء منظومة اجتماعية متكاملة تعزز التلاحم المجتمعي وتوفر بيئة داعمة لتمكين المرأة والأسرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم، وذلك في إطار “أجندة دبي الاجتماعية 33” التي تضع الإنسان والأسرة في مقدمة أولوياتها".

وهدفت المبادرة إلى إبراز دور المرأة الإماراتية في بناء الأجيال وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز مكانة الأم بوصفها حاضنة للهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب دعم أواصر التواصل والتكافل بين نساء المجتمع، من خلال إشراك مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأمهات وربات البيوت، وكبار المواطنات والرائدات المجتمعيات، وأصحاب الهمم وذويهم، وممثلات الجهات الحكومية والمجتمعية النسائية، والمتطوعات والفرق التطوعية النسائية، إضافة إلى القُصّر وذويهم، بما يعزز قيم التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال.

يُذكر أن تنظيم الفعالية جاء بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والشريكة، من بينها القيادة العامة لشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والقيادة العامة للدفاع المدني، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية في إنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.