شركات وطنية تستعرض حلولها المبتكرة في"اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 7 مايو/وام/ استعرضت شركات وطنية عدة مجموعة من مشاريعها الصناعية وحلولها التقنية المبتكرة في معرض «اصنع في الإمارات» ضمن جهودها لتعزيز مسار التصنيع المحلي ودعم توجهات التنمية الصناعية في الدولة.

وتشارك مجموعة علي وأولاده للمرة الخامسة على التوالي في المعرض من خلال عدد من القطاعات الحيوية تشمل الطاقة والاستثمار والسيارات.

وقالت بلقيس الجابري، مديرة قسم علاقات العملاء في المجموعة إن المشاركة هذا العام تركز على تعزيز الحضور في مسار التصنيع المحلي ودعم توجهات التنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة منوهة إلى أن من أبرز مشروعات المجموعة «مصنع الأنابيب غير الملحومة» الذي سيقام في مصفح بأبوظبي، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن متري، وبمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وقالت ل"وكالة أنباء الإمارات" إن المشروع يستهدف تقليل الاعتماد على التوريدات الخارجية وتعزيز التصنيع المحلي، بما يتيح إنتاج الأنابيب داخل أبوظبي دون الحاجة إلى اللجوء إلى شركات أو مؤسسات خارجية.

وأضافت أن المجموعة عرضت خلال مشاركتها عدداً من الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها شاحن متنقل للسيارات الكهربائية يعمل كبطارية محمولة، بما يتيح شحن المركبات في مواقع مختلفة.

وأوضحت أن مشروع مصنع الأنابيب غير الملحومة يمثل خطوة نوعية ضمن توجهات المجموعة في دعم الصناعات الوطنية، ومن المنتظر أن يكون الأول من نوعه في أبوظبي.

وتشارك AGC و«إميريتس إنجينيرنغ»للمرة الرابعة . وتأسست AGC الوطنية الإماراتية عام 2007 وتختص بتصنيع الأنابيب لقطاع النفط والغاز، فيما تُعد «إميريتس إنجينيرنغ» امتداداً للشركة الأم، وتعمل في مجالات المعالجة الحرارية والطلاء الصناعي.

وقال رجيع رمضان، ممثل الشركتين إن المشاركة في المعرض تسهم في فتح آفاق جديدة في الأسواق المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الشركتين حاضرتان في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأضاف أن المعارض التي تستضيفها دولة الإمارات تتيح للشركات الدولية التعرف إلى القدرات الصناعية المحلية، وتبرز ما تمتلكه الدولة من شركات وطنية قادرة على توفير حلول ومنتجات عالية الكفاءة، بما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويحد من الحاجة إلى الاعتماد الخارجي.