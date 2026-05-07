جناح الإمارات يستقبل 4 آلاف زائر في معرض SAHA

إسطنبول في 7 مايو / وام/استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات في فعاليات المعرض الدولي للدفاع والطيران SAHA 2026 في إسطنبول نحو 4,000 زائر .

ويأتي الجناح هذا العام بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وبتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليشكل منصة للشركات الإماراتية لعرض أحدث حلولها الدفاعية والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع على المستوى العالمي. وركزت فعاليات اليوم الثالث على التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، وحلول الأمن السيبراني، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعات الدفاعية.

كما استقبل جناح دولة الإمارات اليوم عدداً من الوفود والشخصيات العسكرية والدفاعية البارزة، من المكسيك، والجمهورية التركية، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركة ASFAT التركية المتخصصة في تشغيل المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن، وشهدت الزيارات بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والدول المشاركة في المعرض.

كما عقدت الشركات الإماراتية أكثر من 86 اجتماعاً مع ممثلي شركات عالمية كبرى في مجال تقنيات الدفاع وجهات دولية عدة، تركزت حول المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مرونة قطاع الدفاع العالمي.

وسلط اليوم الثالث الضوء على التطورات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، حيث استعرض المشاركون ابتكارات متطورة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي ضمن الأنظمة الدفاعية.

كما شكّل الجناح الوطني لدولة الإمارات منصة للترويج للفعاليات الدفاعية الرائدة المقبلة، وفي مقدمتها معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس) المقرر تنظيمهما في عام 2027. كما عقدت شركة كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك"، سلسلة من الاجتماعات المتخصصة مع عارضين دوليين وقادة في القطاع لبحث المشاركة في هذين الحدثين البارزين.