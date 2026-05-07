22 بطولة تعزز طموحات "النصر" لمواصلة الإنجازات في الموسم المقبل

دبي في 7 مايو /وام/ أكد مجلس إدارة شركة “النصر للألعاب الرياضية” مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للفرق الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية، بهدف تعزيز مسيرة الإنجازات وحصد المزيد من البطولات خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم برئاسة سعادة عبدالرزاق السيد الهاشمي، لمناقشة سير الموسم الرياضي الحالي، الذي شهد حتى الآن تتويج فرق النادي بـ22 بطولة في مختلف الألعاب، مع استمرار المنافسة على عدد من الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس عبدالباسط علي عبدالرحمن، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة سالم بن علي، ومحمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش.

واستعرض الاجتماع أبرز النجاحات الفنية والإدارية التي حققتها فرق النادي، إضافة إلى مناقشة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتحضيرات المتعلقة بالمشاركات القادمة.

وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، بما يضمن استمرارية التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب تمثل نهجاً ثابتاً لفرق نادي النصر، وتجسيداً لمكانة النادي وتاريخه الرياضي.