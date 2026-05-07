مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و"صناعة تكنولوجي"

أبوظبي في 6 مايو /وام/ وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة "صناعة تكنولوجي" ومقرها أبوظبي، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات، مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعية في دولة الإمارات.

ووقع المذكرة من الوزارة فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة، ومن شركة "صناعة تكنولوجي" مبارك عبدالناصر دومان العامري، المدير المفوض، بحضور سعادة محمد سالم كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة "صناعة تكنولوجي"، و سعادة أسامة أمير محمد فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش اعمال الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" التي تنظمها الوزارة في أبوظبي، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

وتدعم المذكرة تمكين تبنّي الأتمتة الذكية، والحلول اللوجستية الذاتية، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات الصناعية ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وقال سعادة محمد سالم كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة "صناعة تكنولوجي" لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عقب التوقيع، إن هذه الاتفاقية تشكل دفعة للأمام باتجاه "اصنع في الإمارات" وإتاحة الفرصة لشباب الإمارات للاعتماد على أنفسهم.

وقال إن ابن الإمارات بدأ يصنّع ويشارك، وباتت الصناعة الإماراتية تجتاز حدود الدولة لتنافس عالمياً، في انعكاس لدعم القيادة الحكيمة لخلق قاعدة عريضة من الصناعات لدولة الإمارات.

وأضاف: في السابق كنا نستورد الآن بدأنا نصدر وننافس، ونعلم الآخرين، لافتاً إلى أن الإمارات باتت نموذجاً في المجال الصناعي.

ومن جانبها قالت فاطمة عيسى المهيري، : إن هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تقودها الوزارة لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة اصنع في الإمارات، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الصناعية.

وأضافت: يمثل برنامج Transform 4.0 خطوة عملية لدعم التحول التكنولوجي الصناعي وتمكين المصنعين من تسريع تبني التحول التكنولوجي، بما يساهم في ربط الإنتاج بالطلب الفعلي في السوق ويدعم نمو الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال العمل مع شركة صناعة تكنولوجي، سنساعد المصنّعين على تبنّي التكنولوجيا بوتيرة أسرع، والاستفادة من الفرص اللازمة للتوسع والمنافسة انطلاقًا من دولة الإمارات.

ومن جهته، أشاد مبارك عبدالناصر دومان العامري، بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعمها المستمر للشركات الوطنية، لا سيما تلك التي تركز على تطوير أنظمة لوجستية ذكية في المنطقة.

وقال إننا نجحنا في إطلاق أحد أوائل تطبيقات المستودعات الذكية في دولة الإمارات، ونواصل تطوير تقنيات متقدمة مصممة محليًا تتيح التشغيل الذاتي الكامل للمستودعات من خلال دمج الروبوتات والبرمجيات وأنظمة اتخاذ القرار الفوري ضمن بيئة تشغيل موحّدة.

وأضاف: تُعد شركتنا رائدة في تطوير نظام إدارة الروبوتات "RMS" داخليًا، وهو منصة تنسيق متقدمة تربط الأنظمة الروبوتية بمنطق الأعمال، بما يتيح التنسيق السلس لأساطيل روبوتية متعددة الموردين ضمن بيئة تشغيل موحّدة.