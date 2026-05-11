" دبي للإعلام"يفتح باب التسجيل لـ"منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين" 2026-2027 في الجامعة الأمريكية

دبي في 11 مايو/ وام/ أعلن مجلس دبي للإعلام فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من "منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين" وهي نسخة العام الأكاديمي 2026-2027، تأكيداً على التزام دبي المستمر بتأهيل جيل إعلامي وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، وصناعة إعلام محلي بمعايير جودة رفيعة، والمساهمة في زيادة مساحة الحضور المؤثر للإعلام الإماراتي على خارطة الإعلام الإقليمية والدولية.

وتأتي المنحة، التي أُطلقت بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم وتمكين المواهب الإعلامية الإماراتية الشابة، عبر توفير فرص أكاديمية متخصصة في مجالات الاتصال والإعلام، لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات الابتكار والقدرة على إنتاج محتوى نوعي يعكس تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وتتيح المنحة للكوادر الشابة الإماراتية من خريجي وخريجات الثانوية العامة المتفوقين فرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في "كلية محمد بن راشد للإعلام"، بالجامعة الأميركية في دبي، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في علوم الإعلام والاتصال على مستوى المنطقة، ضمن برامج أكاديمية متقدمة تشملها المنحة وهي: الصحافة، والإنتاج الرقمي والسرد الإعلامي، والإعلام والاتصال، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، حيث رُوعي في تلك البرامج أن تكون مواكبة للتخصصات سريعة التطور في مجال إعلام المستقبل، وبما يعزز فرص المستفيدين من المنحة في اكتساب مهارات تقنية وإيداعية تعينهم على بناء مسارات مهنية واعدة في مختلف مجالات العمل الإعلامي سريعة التطور.

وتواصل المنحة الإسهام في تحقيق مستهدفات مجلس دبي للإعلام فيما يتعلّق بتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المؤهلة دعماً لنمو القطاع الإعلامي وبما يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسيته. تسهم هذه المبادرة في اكتشاف الطلبة والطالبات الإماراتيين ممن يمتلكون شغفاً ً بالعمل الإعلامي، ويطمحون إلى الإسهام في تطوير إعلام وطنهم.

وفي هذه المناسبة، أكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن المنحة تدعم أحد المحاور التي يتم العمل عليها لبناء منظومة إعلامية وطنية متطورة، وقالت: "نواصل العمل مع واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة وهي كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، من أجل اكتشاف ودعم المزيد من الكفاءات الإماراتية الموهوبة والتي تمثل ركيزة أساسية في تطوير إعلامنا الوطني، بإمدادهم ببرامج علمية متطورة تعينهم على العبور إلى مستقبل مهني واعد، يشاركون من خلاله في صناعة إعلام إماراتي منافس"

من جانبه أوضح هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام أن التأهيل الأكاديمي يشكل مرحلة مهمة في بناء الشخصية الإعلامية المبدعة، وقال: "لاشك أن العمل الإعلامي قد شهد خلال السنوات الأخيرة تغييراً جذرياً في قواعده وأدواته وأساليب عمله ووسائل انتشاره، لاسيما مع ظهور قطاعات وقوالب إعلامية جديدة تتطلب إلماماً أكاديمياً بأبعادها المختلفة من أجل الوصول إلى كادر إعلامي مؤهل قادر على بناء سردية إعلامية وطنية فعّالة ولها حضورها الملموس والمؤثّر".

بدورها قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي أن المنحة تواصل بناء المواهب الإعلامية في دول الإمارات حيث يترك المستفيدون منها بصماتهم الواضحة في مختلف قطاعات الإعلام، لافتةً إلى أن هذه المنحة السخية تضع المتفوقين من طلبة وطالبات الإعلام على طريق النجاح وتُهيئهم ليصبحوا مساهمين رئيسيين في تطوير صناعة مهمة وهي صناعة الإعلام.

ويمكن للطلاب والطالبات الإماراتيين خريجي وخريجات المدارس الثانوية، التقدُّم للحصول على "منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين" المدعومة بالكامل وفي نسختها الرابعة عبر الرابط: https://scholarship.aud.edu مع مراعاة أن الموعد النهائي لتلقّي الطلبات هو 30 يونيو 2026، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل: كشوف درجات الصفوف 10 و11 و12 (يتم قبول كشوف درجات الفصل الدراسي الأول والثاني من الصف الثاني عشر مبدئيًا)، تقرير درجات اختبار TOEFL/IELTS (إن وجد)، تقرير دورة SAT (إن وجد)، صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية (الوجهان) ، شهادة إعفاء/إتمام الخدمة العسكرية للطلبة المواطنين الذكور ، إضافة إلى ملف أعمال فنية إبداعية من كلية محمد بن راشد للإعلام .