ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدداً من موظفي قطارات الاتحاد ويطَّلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد، وعدداً من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة، في قصر الوطن بأبوظبي.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على مستجدات مشروعَي قطار البضائع وقطار الركاب، وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة، بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة، ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام.

واستمع سموّه إلى شرح مُفصّل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب، الذي سيجري تشغيله خلال العام الجاري.

كما اجتمع سموه مع عدد من المسؤولين من فريق تكامل السياسات العامة للسكك الحديدية والشاحنات برئاسة سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وبمشاركة عدد من أعضاء الفريق من وزارة الداخلية وشركة قطارات الاتحاد وشرطة أبوظبي. واطَّلع سموه على مستجدات 11 مبادرة تُعنى بتعزيز تكامل السكك الحديدية ضمن منظومة النقل في الدولة، تم تطبيق 4 منها بنجاح.

وأشاد سموّه بجهود فرق العمل في قطارات الاتحاد والجهات المعنية، وبالإنجازات النوعية التي حقَّقتها على صعيد تنفيذ مراحل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وأعماله التشغيلية، مؤكّداً أن ما تحقَّق من إنجازات متواصلة يُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء بنية تحتية متكاملة ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع النقل واللوجستيات.