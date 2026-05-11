اتحاد الفروسية يتوج أبطال الفرق والفردي في "التقاط الأوتاد"

دبي في 11 مايو/ وام/ اختتمت أمس، منافسات بطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 12 فريقا من داخل الدولة وخارجها.

وأسفرت منافسات الفرق عن فوز فريق الزبارة القطري بالمركز الأول محققا 395.50 نقطة، وجاء ثانيا" إسطبل الوليد"، برصيد 385 نقطة، وثالثا فريق " بي تي كيه"، ب 383 نقطة.

وتصدر الفارس إبراهيم جاسم منافسات الفردي، محققا 114 نقطة، وحصد الفارس مالك المعمري المركز الثاني برصيد 112.50 نقطة، وجاء ثالثا الفارس محمد علي شبيلي برصيد 112 نقطة.

وتوج الفائزين راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد علي المرزوقي، ممثل مدينة دبي الدولية للقدرة.

وأكد المزروعي أن البطولة العاشرة في ختام الموسم حققت نجاحا كبيرا، ومستويات تنافسية قوية بين الفرق والفرسان، بالإضافة إلى مشاركة العناصر النسائي، ضمن أهداف توسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة من كافة فئات المجتمع.