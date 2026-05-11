الذهب يرتفع وسط تعاملات متقلبة اليوم

نيويورك في 11 مايو/وام/ ⁠ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات متقلبة، انتظارا لبيانات ‌مؤشر أسعار ⁠المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل المقرر صدورها غدا وبيانات مؤشر ‌أسعارالمنتجين المقررة يوم الأربعاء و بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4730.49 ​دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بأكثر

من واحد بالمئة خلال الجلسة.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتسجل 4740.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 84.99 ​دولار للأوقية. وصعد البلاتين 2.6

بالمئة إلى 2108.80 ⁠دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1506.50 دولار.

