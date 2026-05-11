18 لاعبا في قائمة منتخبنا لكرة اليد المشارك بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة

أبوظبي في 11 مايو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

يستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب القطري الخميس المقبل، ثم المنتخب السعودي يوم السبت والمنتخب الكويتي الاثنين المقبل على أن يلتقي المنتخب البحريني يوم 21 مايو.

وتغادر بعثة منتخبنا غداً الثلاثاء إلى الدوحة، استعداداً لخوض منافسات البطولة، التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة من المركز الأول وحتى الخامس.

تضم قائمة المنتخب 18 لاعباً، إبراهيم القرص، وسعود سليمان، ومبارك عبدالله، وهلال الضو، وحمد عبدالله، وراشد عبيد، وعبدالله خميس، وسالم خلفان، وصالح جمعة، وحمد إسماعيل، وسعيد خلفان، وفهد خالد، وعلي محمد، وأحمد بدر، ومسعود أحمد، ومحمد البدواوي، وأحمد عبدالله، ومحمد حسن بالهوش.

ويضم الجهازان الفني والإداري كلاً من المدرب البرتغالي رولاندو دي فريتاس، وخالد أحمد المدرب المساعد، وعلي المرزوقي مدير المنتخبات، وفيصل داوود إداري المنتخب، وطارق إبراهيم مدرب اللياقة، ومحمد إمام محلل الأداء، وتامر عبداللطيف أخصائي العلاج.

ويرافق بعثة المنتخب محمد حسن السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب عمر زبير المرزوقي الذي يشارك ضمن أطقم المراقبة الفنية للمباريات.