بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بالعمال في يومهم

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي عدة فعاليات بمناسبة يوم العمال العالمي، وذلك ضمن حرصها على تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، والاحتفاء بالمناسبات العالمية بإشراك جميع فئات المجتمع وتأكيداً على مكانة العمال ودورهم المحوري، بوصفهم شركاء رئيسيين في عملية الإنتاج، وعناصر أساسية في مسيرة التطور والتنمية والتقدم.

وفي هذا الإطار نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية (في حب مدينتنا)، "يوم العمال" في سوق بازار مصفح في إطار سعيها للتوعية بأهمية المظهر العام وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاحتفال بالمناسبات العالمية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في مثل هذه الفعاليات.

فيما نظمت البلدية بالتعاون مع سلطة السكن العمالي فعالية خاصة شملت ورشة المحافظة على المظهر العام وتكريما للعمال المتميزين، مع تقديم فحوصات مجانية في موقع الفعالية مقدمة من مستشفى لايف كير وهدايا من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

على صعيد متصل نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية أخرى في أحد المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى برجيل- الشهامة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بجميع فئات العمال، انطلاقاً من كونهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً أساسياً في التنمية.