الشارقة تحتفي بثلاثة مبدعين في ملتقى الخط أكتوبر المقبل

الشارقة في 11 مايو / وام / تحت رعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يكرّم ملتقى الشارقة للخط في دورته الثانية عشرة التي تقام في أكتوبر المقبل تحت شعار "ميزان" 3 مبدعين في فن الخط العربي هم الخطّاط علي الحمادي من الإمارات والأكاديمي في فنون الخط العربي بلعيد حميدي من المغرب والخطّاط والفنان التشكيلي خليفة الشيمي من مصر.

وتُفتتح خلال اليوم الأول من الملتقى معارض شخصية للمكرّمين الثلاثة في "ساحة الخط" تُعرض مختارات من تجاربهم وأعمالهم الخطّية التي تعكس مساراتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير فنون الحرف العربي على أن تستمر في استقبال الجمهور طوال فترة الملتقى بما يتيح للزوار والمهتمين فرصة الاطلاع على تنوّعات التجارب الإبداعية والرؤى الجمالية التي يقدمها الخطّاطون المكرَّمون.

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير الملتقى إن ملتقى الشارقة للخط يواصل برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترسيخ حضوره بوصفه منصة ثقافية وفنية عالمية تحتفي بجماليات الحرف العربي وتفتح آفاق الحوار بين التجارب الإبداعية المختلفة مشيراً إلى أن ما حققه الملتقى على مدى دوراته السابقة يعكس مكانته المميزة على خريطة فنون الخط العربي في العالم.

وأوضح القصير أن الدورة الجديدة تشهد برامج ومعارض نوعية تستحضر العلاقة المتجددة بين الحرف والفنون البصرية إلى جانب المعارض الشخصية للمكرّمين التي تتيح للجمهور فرصة التعرّف إلى تجارب فنية متنوعة تعكس ثراء الخط العربي وقدرته المستمرة على التجدد والانفتاح على التعبيرات المعاصرة.