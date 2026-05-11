أندية الشارقة لرياضة المرأة تحصد 58 ميدالية وتسجل 6 أرقام وطنية بكأس الإمارات لألعاب القوى

الشارقة في 11 مايو / وام / واصلت أندية الشارقة لرياضة المرأة حضورها القوي في بطولة كأس الإمارات لألعاب القوى لجميع المراحل التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري.

فقد فرض نادي الشارقة الرياضي للمرأة تفوقه بحصد كؤوس فئات الأشبال والناشئات والسيدات إلى جانب سلسلة من النتائج الفردية والأرقام القياسية الجديدة فيما عزز نادي خورفكان الرياضي للمرأة حضوره التنافسي عبر نتائج متقدمة في مختلف المسابقات.

وشهدت البطولة حضورًا فنيًا لافتًا للاعبات أندية الشارقة لرياضة المرأة مع تنوع الإنجازات بين سباقات المضمار ومسابقات الميدان والتتابعات بما عكس استمرارية التصاعد الفني واتساع قاعدة المنافسة عبر مختلف الفئات العمرية.

وفي فئة الأشبال افتتحت ماريا فهد النتائج بإحراز ذهبية 80 مترا حواجز تلتها فاطمة جاسم بالميدالية الفضية وشيماء الأنصاري بالبرونزية قبل أن تعود ماريا فهد لتحصد ذهبية 200 متر حواجز.

فيما نالت فواغي حميد الفضية في السباق ذاته وأحرزت علياء خالد الشاوري ذهبيتي 80 مترا و300 متر فيما نالت زبرين أمروس البرونزية في 80 مترا بينما توّجت فواغي حميد بذهبية 600 متر وأحرزت حمدة جاسم أهلي ذهبية 2000 متر مسجلة رقمًا جديدًا على مستوى ونالت مهرة جاسم أهلي فضية 1000 متر.

وفي مسابقات الوثب واصلت ريم محمد البدواوي تألقها بإحراز ذهبيتي الوثب الطويل والوثب الثلاثي مسجلة رقمًا جديدًا على مستوى الدولة في الوثب الثلاثي.

فيما أحرزت علياء عقيل البرونزية في المسابقة نفسها وتوجت فاطمة سعود السناني بذهبية الوثب العالي في حين أحرزت وديمة محمد فكري ذهبية القفز بالزانة ونالت آية وهب الكمالي الفضية.

وفي مسابقات الرمي أحرزت حنان إبراهيم ذهبية دفع الجلة وفضية رمي القرص بينما حققت رهف الحوسني ذهبية رمي القرص مع رقم جديد على مستوى الدولة وفضية دفع الجلة ونالت دانة الحوسني فضية إطاحة المطرقة مع رقم جديد على مستوى الدولة.

وعلى مستوى التتابع نال فريق 4×200 متر المكوّن من علياء خالد الشاوري و زبرين أمروس و فواغي حميد وفاطمة جاسم الميدالية الفضية.

وفي المقابل سجّل نادي خورفكان الرياضي للمرأة حضورًا متقدمًا في فئة الأشبال حيث أحرزت فاطمة راشد سليمان فضية 600 متر فيما نال فريق التتابع 4×200 المكوّن من يمامة عبدالله و هاجر بنت حسن و مريم خليل وفاطمة راشد الميدالية البرونزية.

وأحرزت مريم عمر برونزيتي دفع الجلة ورمي القرص ونالت هاجر محمود السعدي برونزية إطاحة المطرقة وأضافت ميثة جمعة برونزية رمي الرمح في حين حققت ميرا إبراهيم برونزية 1000 متر.

وفي فئة الناشئات نالت سارة فهد عبدالله ذهبية 100 متر حواجز مع رقم جديد على مستوى الدولة فيما نالت روضة محمد الجابري الفضية قبل أن تعود روضة لتحرز فضية الوثب الثلاثي.

وأحرزت سمر صالح ذهبية الوثب العالي مع رقم جديد على مستوى الدولة لجميع الفئات إلى جانب فضية الوثب الطويل بينما حققت شهد راشد ذهبية القفز بالزانة وأضافت اليازية طارق ذهبية رمي الرمح.

وفي سباقات المضمار أحرزت علياء المهيري فضية 200 متر وذهبية 1500 متر فيما توّج فريق التتابع المتنوع المكوّن من سارة فهد و علياء المهيري و روضة الجابري وسمر صالح بالميدالية الذهبية .

وأحرزت رودينا محمد عادل ذهبية إطاحة المطرقة وأضافت مريم مراد ذهبيتي قذف القرص ودفع الجلة.

أما نادي خورفكان الرياضي للمرأة فقد واصل حضوره التنافسي في فئة الناشئات بعدما أحرزت خديجة محمد الهمش ذهبيتي 100 متر و200 متر فيما نالت راية مؤمن الظنحاني فضيتي دفع الجلة ورمي القرص.

وفي فئة الشابات أحرزت اسميتا جانيش ذهبية 400 متر فيما حققت سارة خليفة النقبي ذهبية الوثب الطويل لصالح نادي خورفكان الرياضي للمرأة.

وفي فئة السيدات واصلت لاعبات الشارقة تألقهن حيث أحرزت مهرة عبدالرحيم انقليا ذهبيتي 100 متر حواجز و400 متر حواجز فيما حققت فاطمة علي البلوشي ذهبيتي 100 متر و200 متر.

وأضافت عبير إبراهيم البلوشي ذهبية الوثب الطويل وعذراء عادل ذهبية 400 متر وفضية 800 متر بينما نالت هبة مروان فضية دفع الجلة .

وتوّج فريق 4×100 متر المكوّن من مهرة عبدالرحيم عبير إبراهيم البلوشي فاطمة علي البلوشي وعذراء عادل بالميدالية الذهبية.

و أكدت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن النتائج التي تحققت في البطولة تحمل قيمة مضاعفة في ظل التحديات التي رافقت الفترة الماضية وما فرضته من تغييرات متكررة على الجداول والبرامج التدريبية مشيرة إلى أن قدرة اللاعبات والأجهزة الفنية على الحفاظ على تركيزهن واستمرارية العمل رغم الظروف المتغيرة تعكس حجم الالتزام والجدية داخل المنظومة .

وأضافت أن ما تحقق في هذه البطولة يؤكد أن العمل التراكمي والروح التنافسية ما زالا يشكلان نقطة قوة حقيقية لأندية الشارقة لرياضة المرأة معربةً عن فخرها بما قدمته لاعبات نادي خورفكان الرياضي للمرأة وما أظهرنه من تطور وحضور تنافسي متصاعد يعكس جودة العمل الفني واستمرارية التقدم.

من جانبها أشارت هند الكباوي المدير الفني لألعاب القوى في أندية الشارقة لرياضة المرأة إلى أن نتائج البطولة تعكس الاستقرار الفني والتطور المستمر في مستويات اللاعبات مشيرة إلى أن تنوع الإنجازات بين مختلف المسابقات والفئات العمرية يؤكد فاعلية العمل التدريبي وقدرته على إنتاج لاعبات قادرات على المنافسة وتحقيق الأرقام.

وتعكس هذه النتائج استمرار التصاعد الفني لأندية الشارقة لرياضة المرأة حيث يتكامل التفوق الواضح لنادي الشارقة الرياضي للمرأة مع الحضور المتنامي لنادي خورفكان الرياضي للمرأة في مشهد يعكس نضج المنظومة وقدرتها على إنتاج الإنجاز عبر مختلف الاختصاصات والفئات العمرية.