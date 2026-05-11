جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف عن الفائزين بفئاتها الثلاث للعام 2026

رأس الخيمة في 11 مايو/وام/ أعلنت جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الفائزين بجواز دورتها السابعة للعام 2026 بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية

وكشفت إدارة الجائزة - التي ترعاها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة - أن الفائزين بالجائزة ينتمون إلى 15 دولة على أن يتم تكريمهم في حفل يقام 11 سبتمبر المقبل بفندق إنتركونتيننتال إسطنبول في تركيا.

وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة أن إمارة رأس الخيمة بقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في رعاية الابتكار والتميز، ممثلاً في رعاية الغرفة لجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تُعد واحدة من الجوائز العالمية.

وأكد أن الغرفة والتزاما منها بدعم وتطوير مجتمع الأعمال وبتوجيهات سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة رعت الجائزة طوال الدورات السابقة، بهدف توفير بيئة محفزة تُمكن كل من يمتلك الطموح والتميز والابتكار من أن يحقق النجاح من خلال تلك الجائزة، وخلق بيئة تنافسية قائمة على التميز والابتكار.

من جهتها ذكرت ماجي ميلر رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجائزة شهدت مشاركة واسعة في دورتها هذا العام وبلغت الترشيحات نحو 1400 مرشح من 18 دولة، فيما حظي بالفوز متنافسون من 15 دولة شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ومصر والأردن والمغرب وتركيا والجزائر وتونس والعراق وليبيا ولبنان.

وأوضحت أن قائمة المؤسسات الفائزة من الإمارات العربية المتحدة شملت هيئة أبوظبي للتراث وهيئة أبوظبي للإسكان وأدنيك للخدمات وأدنوك للحفر وبلدية منطقة الظفرة، وبيرن لتأجير المعدات وكابيتال 360 لتجارب الفعاليات وهيئة الثقافة والفنون في دبي وجمارك دبي والاتحاد للماء والكهرباء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وغيرها من الجها

وأضافت ماجي ميلر أن هذه الدورة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة مقارنة بالاعوام السابقة، وذلك مع التوسع في تنوع الفئات مما زاد في مستوى التنافسية.