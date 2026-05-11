أمريكية رأس الخيمة تواصل جهودها لتزويد الطلاب بمهارات المستقبل

رأس الخيمة في 11 مايو / وام / تواصل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة جهودها لتزويد طلابها بمهارات المستقبل من خلال برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية والذي يتضمن مسارات تخصصية في الروبوتات وإلكترونيات الطيران، لتلبية الاحتياجات المتطورة للاقتصاد العالمي وذلك في ظل الطلب على مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وما تشهده القطاعات الصناعية حول العالم من تحول تكنولوجي متسارع.

وقال البروفيسور خالد حسين نائب رئيس الجامعة إن البرنامج صُمم خصيصا ليتوافق مع احتياجات الصناعة عبر تمكين الخريجين من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات وخارجها.

يتميز البرنامج بتخصصه في الروبوتات ويؤهل الطلاب لتصميم وتطوير وبرمجة الأنظمة الروبوتية المتقدمة وطورت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة موخراً مسارًا تخصصيا جديدًا في إلكترونيات الطيران والطيران 4.0 ضمن البرنامج بالتعاون مع مجموعة الطيران الأسترالية، لتلبية متطلبات قطاع ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7٪ "وفقًا لمؤسسة فورتشن بيزنس إنسايتس".

وأشار الدكتور علي العتبي رئيس قسم وأستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية إلى أن برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الجامعة يجمع بين الأسس الأكاديمية المتينة والخبرة العملية الواقعية ويضمن دمج المجالات الناشئة مثل الروبوتات وإلكترونيات الطيران والطيران.

ويحظى البرنامج باعتماد مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا "ABET"، مما يضمن توافقه مع أعلى المعايير الدولية للجودة والتميزالأكاديمي وملاءمته لمتطلبات سوق العمل.