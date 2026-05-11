"دبي لرعاية النساء والأطفال" تنظم لقاءً تفاعليًا مع متعامليها الداخليين

دبي في 11 مايو/وام/ نظّمت "مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال" لقاءً تفاعليًا مع المتعاملين الداخليين في إطار نهجها المستمر في تعزيز التواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها وفق أعلى المعايير الإنسانية والاجتماعية.

جرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتورة غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة إلى جانب رؤساء الأقسام المعنية مناقشة أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالخدمات والبرامج المقدمة واستعراض خطط التطوير التي تنفذها المؤسسة بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

يأتي اللقاء ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة الإنسانية وتعزيز مفهوم أن المتعامل شريك رئيسي في رحلة التطوير والتحسين المستمر وذلك في إطار مبادرة «بصمة» التي أطلقتها المؤسسة بهدف تطوير تجربة المتعاملين وقياس أثر الخدمات المقدمة بما يواكب أفضل الممارسات في العمل الإنساني والاجتماعي.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة تتبنى نهجًا قائمًا على التواصل المباشر مع المتعاملين انطلاقًا من حرصها على تطوير خدماتها بصورة مستمرة وتعزيز جودة البرامج والمبادرات بما يواكب احتياجات الفئات المستفيدة ويحقق أثرًا أكثر استدامة.

وأوضحت سعادتها أن المؤسسة تواصل أداء دورها الإنساني والمجتمعي بكفاءة عالية من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المتخصصة التي تُعد وفق طبيعة كل حالة واحتياجاتها ويشرف عليها فريق متعدد التخصصات من الكفاءات المؤهلة في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والإدارية بما يدعم التعافي النفسي والاجتماعي ويعزز فرص الاستقرار والاندماج في المجتمع.