وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يؤكدون أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون

بروكسل في 11 مايو/وام/ أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري الشهري في بروكسل أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت ذلك كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إيجاز عقب الاجتماع وقالت إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الوضع في مضيق هرمز يواصل التدهور في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة، التي أثرت بشكل كبير على بعض خطوط التجارة”، مشيرة إلى أن “القائمة الإيرانية للجهات التي تعتبرها مهددة لحرية الملاحة تم توسيعها.

وأشارت إلى أن الوزراء ناقشوا عملية “أسبيدس” البحرية الأوروبية، التي تسهم في ضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز تعاونه وانخراطه في هذا الإطار، مستفيداً من خبراته الممتدة لعقود في التعامل مع إيران.

وبشأن الوضع في قطاع غزة أكدت المسؤولة الأوروبية أن “الوضع لا يزال بالغ الخطورة”، لافتة إلى توقف المحادثات بين إسرائيل وحماس، ورفض الأخيرة نزع سلاحها، ما يزيد من مخاطر التصعيد.. وأشارت إلى تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون.

وأعلنت كالاس أن وزراء الخارجية الأوروبيين اعتمدوا قائمة عقوبات تستهدف هؤلاء الأفراد، إلى جانب إجراءات موجهة ضد حركة حماس مؤكدة أن “العنف والتطرف يجب أن تكون لهما عواقب” وأن هذه الخطوة تمثل خروجاً من حالة الجمود السياسي التي سادت خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بسوريا، أوضحت كالاس أن الوزراء اتفقوا على إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع دمشق معتبرة أن هذه الخطوة تشكل إشارة إيجابية إلى استئناف الحوار.. وأشارت إلى أنه سيتم عقد حوار سياسي رفيع المستوى مع سوريا.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم مرحلة الانتقال وإعادة الإعمار في سوريا وهو مستعد للتحرك فوراً، لكنه ينتظر إحراز تقدم ملموس لا سيما في ما يتعلق بتحقيق انتقال سياسي حقيقي وشامل.