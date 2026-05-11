دبي تستضيف فعاليات النسخة الـ 6 لـ"اليوم العربي للملكية الفكرية”

دبي في 11 مايو/وام/ شاركت جمعية الإمارات للملكية الفكرية في فعاليات النسخة السادسة من“اليوم العربي للملكية الفكرية”، الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، تحت عنوان “الابتكار الرياضي وتمكين الملكية الفكرية نحو بيئة داعمة للمبدعين في المجال الرياضي”، وذلك في نادي شرطة دبي.

شهدت الفعالية جلسات حوارية تناولت العلاقة بين الابتكار الرياضي وحقوق الملكية الفكرية، وآليات استثمار الأصول الفكرية في تطوير القطاع الرياضي، إضافة إلى استعراض تجارب حديثة في حماية الحقوق الفكرية المرتبطة بالصناعة الرياضية.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية خلال المشاركة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحركات الإستراتيجية الداعمة للابتكار الرياضي وتعزيز الاقتصاد المعرفي والاستثمار في الصناعات الإبداعية والرياضية.

وقال العبيدلي إن الملكية الفكرية أصبحت اليوم أحد أهم المحركات الاقتصادية في القطاع الرياضي العالمي، مشيراً إلى أن الرياضة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة متكاملة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا والإعلام والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الأصول غير الملموسة، مثل حقوق البث والعلامات التجارية والمنصات الرقمية وحقوق الصور والرعاية التجارية، أصبحت تمثل جزءاً رئيسياً من القيمة الاقتصادية للقطاع الرياضي الحديث، مؤكداً أن حماية هذه الحقوق تمثل ضرورة اقتصادية واستثمارية وليست مجرد مسألة قانونية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في ربط الرياضة بالاقتصاد الإبداعي، من خلال استضافة فعاليات رياضية عالمية كبرى تعتمد بصورة أساسية على حماية حقوق البث والرعاية والعلامات التجارية المرتبطة بها.

وأضاف أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية فرض تحديات جديدة، مثل القرصنة الرقمية والتزييف العميق واستغلال صور وأصوات الرياضيين دون تصريح، ما يتطلب تطوير تشريعات أكثر مرونة وسرعة لمواكبة الابتكار وحماية الحقوق الفكرية في القطاع الرياضي.

وأكد العبيدلي أهمية بناء شراكات فعالة بين الجهات التشريعية والمؤسسات الرياضية والقانونية والإعلامية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الابتكار والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرياضي.