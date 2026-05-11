اختتام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة بمشاركة 700 سباح وسباحة

دبي في 11 مايو /وام/ اختتمت أمس منافسات “بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026”، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية بمشاركة أكثر من 700 سباح وسباحة يمثلون 35 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة.

أقيمت البطولة على مدار يومي 9 و10 مايو الجاري في مجمع حمدان الرياضي، ضمن خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية 2030 الهادفة إلى اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة في الرياضات المائية، وتعزيز البيئة التنافسية الاحترافية بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وشهدت البطولة مستويات فنية مميزة وإشادة واسعة من المدربين والخبراء الفنيين، الذين أكدوا أهمية البطولة باعتبارها محطة رئيسية ضمن أجندة السباحة المحلية، لما توفره من فرص احتكاك وتطوير للسباحين تحت إشراف فني متخصص يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها.