منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح النسخة الـ 4 من دورة الألعاب الخليجية بالدوحة

الدوحة في 11 مايو/وام/ شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم (الإثنين)، حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري وتمثل فيها الإمارات بـ164 رياضياً ورياضية، بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم :" نجدد اليوم في افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة تأكيد إيماننا الراسخ بأن الرياضة الخليجية تمثل جسراً للتقارب ووحدة الصف، ومنصة لترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء دول مجلس التعاون ونعتز بمشاركة أبناء الإمارات في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير، وهم يحملون طموحات وطنهم وعزيمته، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الرياضة والرياضيين وتعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ونتمنى لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح، ولدولة قطر الشقيقة دوام التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة الخليجية على الساحة العالمية".

ضم الوفد المرافق لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة راشد عبدالرحمن آل علي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر.

كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة سعادة جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.

وأُقيم حفل الافتتاح بميدان الشقب الداخلي في الدوحة، وشهد عرضاً فنياً تضمن فقرات متنوعة عكست التراث القطري والخليجي، إلى جانب أوبريت بعنوان "خليج واحد.. قلب واحد".

حمل علم الدولة في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية كلٌّ من الشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي، فارس منتخبنا الوطني، وشوق الحمادي، لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو.

وتضم قائمة الرياضات التي تشارك فيها الإمارات مجموعة واسعة من الألعاب، تشمل كرة الطاولة، والفروسية، والسباحة، والبولينغ، والبليارد، والملاكمة، والمبارزة، والرماية، إضافة إلى كرة السلة 3×3، والتايكواندو، وألعاب القوى، وكرة اليد، والسنوكر، والكرة الطائرة للصالات، والقوس والسهم، والبادل تنس، والكاراتيه.

وتقام منافسات الدورة في 10 منشآت رياضية، هي: صالة المرأة، وقبة أسباير، ونادي قطر الرياضي، ومجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة الدحيل الرياضية.

وكانت مملكة البحرين قد استضافت النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية عام 2011، بمشاركة 6 دول خليجية وما يقارب 1500 لاعب، تنافسوا في 11 لعبة رياضية، ونجحت دولة الإمارات في إحراز المركز الرابع بعدما حصدت 26 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية.

وتُعد النسخة الثانية من دورة الألعاب الخليجية، التي أُقيمت في مدينة الدمام السعودية عام 2015، أفضل مشاركة للدولة منذ انطلاق الحدث، إذ نجحت الإمارات في إحراز المركز الثاني بعدما حصدت 73 ميدالية ملونة، منها 26 ذهبية و20 فضية و27 برونزية.

وأُقيمت النسخة الثالثة من الدورة في دولة الكويت عام 2022، بمشاركة 6 دول خليجية وأكثر من 1500 لاعب، تنافسوا في 16 لعبة رياضية، وحققت الإمارات المركز الثالث في جدول الميداليات برصيد 50 ميدالية ملونة، بواقع 18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية.

ويستهل منتخب الإمارات للكرة الطائرة مبارياته بمواجهة قطر يوم 16 مايو، ثم يلتقي تباعاً منتخبات البحرين والسعودية والكويت، قبل أن يختتم مشاركته أمام منتخب سلطنة عمان يوم 22 مايو، ضمن منافسات تُقام بنظام الدوري من دور واحد.

وأسفرت قرعة كرة اليد، التي تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي، عن مواجهة قوية لمنتخب الإمارات في مستهل مشواره أمام نظيره السعودي يوم 15 مايو .