الأرجنتين تمنح سفير الإمارات وسام "المحرر الجنرال سان مارتين" بمناسبة انتهاء مهام عمله

بوينس آيرس في 13 مايو/ وام / منحت جمهورية الأرجنتين سعادة سعيد عبد الله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وسام "المحرر الجنرال سان مارتين"، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر وزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في العاصمة بوينس آيرس، بمناسبة انتهاء مهام عمله، بحضور معالي بابلو كيرنو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة بجمهورية الأرجنتين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الخارجية الأرجنتينية وأعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية.

ويأتي هذا التكريم في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وتجسيداً للتعاون البناء بين البلدين، وفي إطار جهود سعادة السفير في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والازدهار المشترك.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب سعادة السفير عن خالص شكره وتقديره بهذا التكريم، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تقدم سعادته بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية الأرجنتين على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية.