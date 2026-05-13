هيئة الرعاية الأسرية تفتتح مركز الخدمة ومشروع بيوت منتصف الطريق في منطقة الظفرة

أبوظبي في 13 مايو/ وام / افتتحت هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مركز الخدمة ومشروع بيوت منتصف الطريق في منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لوضع منظومة خدماتها في متناول جميع شرائح المجتمع، وتعزيز الدعم المخصص والشامل لجميع أفراد الأسرة.

ويأتي الافتتاح ضمن مساعي الهيئة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية، وتعزيز استقرار وتماسك الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتماشياً مع أهداف عام الأسرة 2026.

حضر حفل الافتتاح معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية وعدد من الشخصيات وممثلي الجهات الشريكة والمؤسسات المحلية.

وقالت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن افتتاح هذه المرافق الجديدة في منطقة الظفرة يجسد الالتزام بوضع الخدمات في متناول الأسر وجميع أفراد المجتمع أينما كانوا، ويعكس الرؤية الطموحة التي تمتد من قلب العاصمة أبوظبي إلى عمق منطقة الظفرة، لتُلبي تطلعات الأسر في كل مكان وتحاكي احتياجات المجتمع.

وأكدت أن هذه المبادرات تعمل على تعزيز الترابط الأسري، لضمان حصول كل فرد في الأسرة على الدعم والرعاية التي يستحقها، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وأضافت أن هذا التوسع الجغرافي في الخدمات يحمل رسالة واضحة بأن كل أسرة في منطقة الظفرة تستحق الدعم والرعاية والأمان والكرامة، وفرص النمو والازدهار، والأمل بمستقبل أفضل.

ويجسد افتتاح مركز الخدمة في منطقة الظفرة دور هيئة الرعاية الأسرية الاستراتيجي كجهة منظّمة للخدمات الاجتماعية والأسرية تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لترسيخ رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومتماسك ينعم فيه كل فرد بالاستقرار.

ويُشكّل افتتاح بيوت منتصف الطريق تأكيداً على تبنّي نموذج متكامل لدعم المتعافين من الإدمان في رحلة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة تساعدهم على الانتقال تدريجياً من مرحلة العلاج إلى الحياة الطبيعية.

وتتطلع هيئة الرعاية الأسرية من خلال هذه الخطوة إلى دعم استقرار الأسرة والمجتمع عبر تقديم خدمات تُركّز على حماية الأسرة ورعاية أفرادها، وتشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، والتمكين والتوعية، ورؤية المحضون، وهي تضع دور هيئة الرعاية الأسرية موضع التطبيق العملي لتمكين أفراد الأسرة والمجتمع في منطقة الظفرة.