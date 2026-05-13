"بارتنرز كابيتال" تختار أبوظبي مقراً جديداً لتوسّعها العالمي

أبوظبي في 13 مايو/ وام / أعلنت شركة "بارتنرز كابيتال" بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية التابع لغرفة أبوظبي عن افتتاح أحدث مكاتبها في أبوظبي، في خطوة تعكس ثقتها المتنامية بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات ودورها المتصاعد كمركز عالمي لرؤوس الأموال.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاء ذلك في حفلٍ أقيم في أبوظبي، وشهد حضورٍ معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وسعادة أرجون راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز كابيتال، وسعادة خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وسعادة مسعود المسعود نائب رئيس المجلس وأمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد كبير من أصحاب السعادة ورجال الأعمال والمسثميرين من أبوظبي وخارجها.

وتعد "بارتنرز كابيتال" إحدى شركات الاستثمار العالمية، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 75 مليار دولار، وتحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها.

وقال أرجون راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز كابيتال، إن افتتاح مكتبنا في أبوظبي يعكس ثقتنا الراسخة بقيادة دولة الإمارات والرؤية الاقتصادية الطموحة التي أرستها الدولة على مدى السنوات الماضية، فاستقرار البيئة التنظيمية، وعمق أسواق رأس المال، والكفاءات العالمية التي تستقطبها الدولة وتعمل على تطويرها، جميعها عوامل تعزز مكانة الإمارات كوجهة إستراتيجية للاستثمار ومركز عالمي لإدارة رؤوس الأموال، ومن خلال مكتبنا الجديد، ونتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأمد تدعم طموحات المؤسسات والشركات العائلية الإماراتية، وتسهم في تحقيق أثر مستدام يمتد عبر الأجيال.

وفي إطار توسعها في دولة الإمارات، وقّع "مجلس أبوظبي للشركات العائلية" مع "بارتنرز كابيتال" مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار للتعاون المشترك دعماً لمنظومة الشركات العائلية في الإمارة، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير القدرات ودعم استدامة الأعمال العائلية على المدى الطويل.

وقال سعادة خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لرؤوس الأموال، حيث تستقطب المؤسسات الرائدة، وتوفر منظومة قائمة على الثقة والابتكار والتعاون، ويعكس توسع بارتنرز كابيتال في أبوظبي قوة البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وأبوظبي تحديداً، وما تتيحه من فرص لبناء شراكات استراتيجية مؤثرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال عصام حامد، الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط في بارتنرز كابيتال، إن افتتاح هذا المكتب يعكس قناعتنا الراسخة وطويلة الأمد بأهمية السوق الإماراتية، ونحن هنا لبناء شراكات مستدامة مع عملائنا عبر مختلف امراحل السوق الديناميكية في الإمارات، ولدعم تطور منظومة استثمارية عالمية المستوى في المنطقة وفي أبوظبي.

ويأتي افتتاح مكتب أبوظبي امتداداً لحضور الشركة المستمر في دولة الإمارات، وتجسيداً لثقتها المتزايدة بآفاق النمو في المنطقة.

وتُعد أبوظبي اليوم واحدة من أبرز العواصم العالمية لرؤوس الأموال، وتشهد تحولاً نوعياً في تطوير منظومتها الاستثمارية المؤسسية، عبر تبني هياكل أكثر تنظيماً ومحافظ استثمارية متنوعة ومنهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة، بما يعكس مستويات الانضباط والمرونة المعتمدة لدى أبرز المؤسسات الوقفية والاستثمارية العالمية.