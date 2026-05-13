"العين" لإدارة الأصول تبدأ أعمال البناء في "فورسيزونز برايفت ريزيدنسز أبوظبي"

أبوظبي في 13 مايو/ وام/ أعلنت "العين" لإدارة الأصول، عن بدء أعمال البناء في مشروع "فورسيزونز برايفت ريزيدنسز أبوظبي" على شاطئ السعديات، الذي يمثل تجربة سكنية استثنائية على الواجهة البحرية.

وشهدت مراسم إطلاق المشروع حضور كبار المسؤولين والشركاء الرئيسيين، بما في ذلك ممثلون عن "العين" لإدارة الأصول و "فورسيزونز" و"كيلا ديزاين" و"ميراج للترفيه والتطوير".

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029، ويضم 116 وحدة سكنية تشمل فلل ومنازل على الواجهة البحرية إضافة إلى أجنحة وبنتهاوس، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، ومجموعة كاملة من الخدمات والمرافق المصممة خصيصاً للسكان.

وسجلت مبيعات الفلل الجديدة 250 مليون درهم خلال أسبوع واحد، مؤكداً بذلك استمرار الإقبال المتزايد على العقارات في أبوظبي.

وسجل المشروع أسعارا قياسية، تجاوز فيها سعر المتر المربع 14 ألف درهم، مما يعكس مكانته المرموقة ويضع معايير جديدة تحدد مستوى الفخامة للسكن على الواجهة البحرية في العاصمة.