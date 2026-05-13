بلدية دبا تنظم مبادرة توعوية وصحية للعمال

الفجيرة في 13 مايو/ وام/ نظمت بلدية دبا ، مبادرة صحية توعوية، استهدفت فئة العمال في مدينة دبا، حيث تضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للعمال.

كما اشتملت على أنشطة رياضية وتثقيفية بإشراف إتحاد الإمارات للرياضة للجميع التي كان هدفها تشجيع العمال على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأكدت البلدية أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على المشاركة بالفعاليات التي تخص فئة العمالية باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وشهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من العمال، الذين عبروا عن تقديرهم للجهات المنظمة على الإهتمام بصحتهم وتوفير الفحوصات والخدمات التوعوية .تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مكتب تمثيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع – فرع الفجيرة، وزارة الرياضة، نور دبي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.