"دبي الإنسانية" تستعرض إنجازاتها وتناقش أولويات عملها المستقبلي

دبي في 13 مايو /وام/عقدت "دبي الإنسانية" اجتماعها السنوي أمس بمشاركة شبكتها العالمية من الشركاء والأعضاء والجهات المعنية وذلك لاستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ومناقشة التحديات الإنسانية المتغيرة وتحديد الأولويات الإستراتيجية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

وقدم جوسيبي سابا، المدير التنفيذي لـ"دبي الإنسانية" خلال الاجتماع عرضا حول أبرز إنجازات العام وجهود المؤسسة المتواصلة في تعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية وتطوير قدرات الاستجابة العالمية.

وتضمن الاجتماع الذي حضره أكثر من 80 عضواً بجانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والشركاء الأكاديميين، جلسة حوارية بعنوان "بي الإنسانية: بين اليوم والغد" تناولت موضوعات مثل المرونة التشغيلية والدروس المستفادة والتوجهات المستقبلية، شاركت فيها نخبة من الشركاء والجهات المعنية من بينهم ممثلون عن جمارك دبي وطيران الإمارات وشركة "ACS" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ناقشوا أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في مواجهة الأزمات العالمية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.

وقال سابا، إن دور "دبي الإنسانية" يتمحور، في ظل تزايد تعقيدات المشهد الإنساني العالمي، حول تمكين استجابات أسرع وأكثر كفاءة وتنسيقا،مؤكدا التزامها بالإسهام في بناء مستقبل تصل فيه المساعدات إلى مستحقيها بفعالية أكبر وأثر أوسع.

وتم خلال الاجتماع تكريم المشاريع والمبادرات المتميزة التي قدّمتها المؤسسات الأعضاء ضمن أربع فئات رئيسية لعام 2025؛ حيث نال برنامج "ناميتمبو" للتوعية الطبية التابع لمؤسسة سباركل في مالاوي جائزة الشراكة الأكثر تأثيرا، والذي يسهم في معالجة الفجوات الحرجة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومشروع الزراعة فوق الأسطح التابع للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام في منطقة الأسمرات بمصر والذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل العيش المستدامة، جائزة أفضل مشروع أو مبادرة تركز على أهداف التنمية المستدامة.

وذهبت جائزة أفضل حل أو مشروع مبتكر، إلى مبادرة إعادة تدوير البلاستيك بقيادة الشباب التابعة لمكتب منطقة الخليج في منظمة قرى الأطفال "SOS" الدولية والمنفذة في خمس دول إفريقية، والتي تهدف إلى تحويل النفايات إلى فرص اقتصادية، في حين نالت مبادرة "Obhartay Sitaray" التابعة لـ "The Citizens Foundation" والتي تعتمد نموذجاً مجتمعياً لجمع التبرعات بمشاركة الطلبة والأسر دعماً لقطاع التعليم، جائزة أفضل حملة تفاعلية.

وسلّط الاجتماع الضوء على تعاون "دبي الإنسانية" مع الجامعة الأمريكية في دبي من خلال مشاريع التخرج الأكاديمي للطلبة في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم الجيل القادم من القادة الإنسانيين وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.