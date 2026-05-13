أبو الغيط يؤكد أهمية دور الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية

القاهرة في 13 مايو /وام/أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية كأداة فعالة للعمل العربي - الإفريقي، بما يدعم ويكمل الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجامعة العربية ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية - الإفريقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الدورة الستين لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة السفير محند لعجوزي الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق، وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الاجتماع استعرض نشاط الصندوق والموقف المالي والحساب الختامي لعام 2025 ومشروع موازنته لعام 2026، فيما أعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تعزيز دعم الدول الأعضاء لموازنة الصندوق ودوره التنموي.

وأشار إلى أن الصندوق نفذ خلال العام الدراسي 2025 - 2026 نحو 70 دورة تدريبية استفاد منها 1126 متدربا إفريقيا في مجالات الطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، إضافة إلى تقديم 100 منحة دراسية لطلاب من 20 دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم تنظيم 40 دورة تدريبية خلال العام الدراسي 2026 - 2027 وتقديم 100 منحة دراسية جديدة للطلاب الأفارقة.

وام / قر/مق/زي