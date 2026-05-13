هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين

العين في 13 مايو/ وام/ زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، محمد زيتون المهيري، في منزله بمنطقة الطوية في العين.

وفي بداية اللقاء، اطمأن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على صحة محمد زيتون المهيري؛ حيث أعرب سموّه عن خالص أمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وتبادل سموّه، خلال الزيارة، الأحاديث الودية مع الحضور، والتي تُجسِّد عمق العلاقة الراسخة التي تجمع القيادة الرشيدة بأبناء الوطن.

ومن جانبهم، رحَّب المهيري وأفراد أسرته والحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموّه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار لقاءات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع المواطنين في منطقة العين، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة شؤونهم.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.