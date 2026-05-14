هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان تطلق برنامج "الجاهزية للذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات المستقبل"

‎عجمان في 14 مايو/وام/ أطلقت هيئة دعم الخدمات الأمنية في إمارة عجمان “برنامج الجاهزية للذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات المستقبل” وذلك انسجامًا مع التوجهات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتماشيا مع توجهات حكومة عجمان نحو تعزيز الابتكار الحكومي وتطوير رأس المال البشري.

وتندرج المبادرة أيضا ضمن توجهات مجلس إدارة الهيئة الهادفة إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وتبني الحلول الذكية والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين موظفي الهيئة من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزيتهم لمواكبة متطلبات التحول الرقمي من خلال برامج تدريبية متخصصة تدعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة.

وأكد سعادة محمد عبدالله الشامسي، المدير التنفيذي للهيئة، أن البرنامج يعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات موظفيها وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

من جانبه، أوضح سلطان حميد الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة، أن البرنامج يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة وابتكارًا، من خلال استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل وتنفيذ تجارب تشغيلية تدعم التبني المؤسسي للحلول الذكية

ودعت الهيئة موظفيها إلى المشاركة الفاعلة في البرنامج والاستفادة من مخرجاته بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.