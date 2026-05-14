منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا

الفجيرة في 14 مايو/وام/ يشارك منتخبنا الوطني للتايكواندو بلاعبين اثنين ولاعبة في بطولة آسيا الدولية (الفئة G-4) بنسختها الـ 27، المقررة بجمهورية منغوليا، خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري.

وأعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو في بيان له، أن القائمة تضم عبدالعزيز أحمد المهيري " وزن تحت 68 كجم" وعلي محمد علي" وزن تحت 58 كجم"، وآمنة اللوغاني " وزن تحت 67 كجم".

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد إن منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في البطولة على أن يغادر إلى منغوليا يوم 19 مايو الجاري، بحالة معنوية عالية تؤهله للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية ال 20 التي تستضيفها آيتشي-ناغويا باليابان، على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بعد النتائج المميزة التي تحققت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، المقامة حاليا في قطر.

وأضاف أن حصد الميداليات في بطولة قوية يمنح اللاعبين خبرة مهمة في التعامل مع الضغوط والأجواء التنافسية، ويعزز روح الفريق لمواصلة الإنجاز، لاسيما أن بطولة آسيا من أقوى البطولات وأعرب عن أمله بالبناء على هذا النجاح ومواصلة العمل الفني والإعداد الذهني والبدني.