انطلاق النسخة الثانية من "ملتقى المواهب الإعلامية" بالشارقة

الشارقة في 14 مايو / وام / أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي مساء اليوم النسخة الثانية من "ملتقى المواهب الإعلامية" الذي ينظمه النادي حتى 18 مايو الجاري بالتعاون مع أكاديمية "فوكس" للتدريب والاستشارات الإعلامية، وبمشاركة 25 منتسبا.

تضمن اليوم الافتتاحي الذي حضره سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حوارية ملهمة تناولت أبرز التحديات والتجارب العملية في المجال الإعلامي إلى جانب تسليط الضوء على كيفية تحويل الشغف إلى مسار مهني ناجح ومستدام.

وأكد سعادة حميد الشامسي أن النسخة الثانية من الملتقى تعكس استراتيجية النادي القائمة على الاستدامة والاستمرارية في اكتشاف المواهب وصقلها في مختلف المجالات متمنيا التوفيق للمشاركين وتحقيق الاستفادة المرجوة من البرنامج.

من جهته وجه المدرب الإعلامي أمجد طعمة ممثل أكاديمية "فوكس" شكره إلى نادي الحمرية على تنظيم الملتقى مشيدا بالتعاون مع النادي في تأهيل طاقات جديدة في المجال الإعلامي بشكل عام، والإعلام الرياضي على وجه الخصوص.