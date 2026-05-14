وزيرة الأسرة تزور"حضانة الفريج" في إسلامية دبي

دبي في 14 مايو/وام/ اطلعت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة خلال زيارتها"حضانة الفريج" التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على التجربة التربوية والمجتمعية الرائدة التي تقدمها الحضانة في مجال الطفولة المبكرة وتمكين الأسرة الإماراتية وذلك في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخ توجهات "عام الأسرة".

تأتي الزيارة التي جرت بمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي بحضور سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وسعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة في سياق الاهتمام الوطني المتنامي بتطوير نماذج تعليمية ومجتمعية مستدامة تعنى ببناء الإنسان منذ سنواته الأولى عبر بيئات تربوية متكاملة تجمع بين الهوية الإماراتية الأصيلة وأفضل الممارسات التعليمية الحديثة بما يسهم في إعداد جيل معتز بقيمه الوطنية والدينية قادر على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المستقبلية ضمن منظومة مجتمعية متماسكة ومستقرة.

وتعرفت معاليها على البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها الحضانة والهادفة إلى ترسيخ اللغة العربية والقيم الإماراتية والإسلامية في نفوس الأطفال ضمن بيئة تعليمية تحاكي روح الفريج الإماراتي إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية والعاطفية للأطفال بأساليب تربوية حديثة تراعي احتياجات الطفولة المبكرة.

وجرى خلال الزيارة استعراض توسع مشروع "حضانة الفريج" من خلال افتتاح فرع جديد في مركز المزهر الثقافي الإسلامي خلال العام الماضي في خطوة تعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد على النموذج التربوي الذي تقدمه الدائرة والهادف إلى توفير بيئات تعليمية إماراتية نوعية تسهم في دعم الأسرة وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن زيارة معالي وزيرة الأسرة تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمشاريع بناء الإنسان والأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية .. مشيرا إلى أن "حضانة الفريج" تمثل أحد النماذج الاستراتيجية التي تجسد رؤية الدائرة في الاستثمار المبكر بالطفل والأسرة عبر مبادرات نوعية تجمع بين القيم الإماراتية الأصيلة والممارسات التعليمية الحديثة.

وأضاف سعادته أن الدائرة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة مع شركائها حيث تضع الأسرة في صميم أولوياتها وتسعى من خلالها إلى تطوير مشاريع ومبادرات مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية والمجتمعية وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بما يرسخ مكانة دبي نموذجًا عالميًا في التنمية الإنسانية والاجتماعية المستدامة.

من جانبها أكدت سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن حضانة الفريج تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يستثمر في قدرات وطاقات الأسرة الإماراتية من خلال توفير خدمات التعليم والرعاية المُصمَّمة خصيصاً للأطفال الإماراتيين بما يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية ويعزز غرس القيم الإيجابية والعادات الأصيلة والثقافة الإماراتية في نفوس الأطفال.

وأشارت إلى أن زيارة معالي وزيرة الأسرة لفرع الحضانة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي تعكس أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة بوصفها الأساس في بناء شخصية الأطفال وتنمية مهاراتهم إلى جانب دعم الأسرة الإماراتية لا سيما في عام الأسرة مثمّنةً التعاون الوثيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ضمن هذا المشروع الرائد الذي يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية واستراتيجية التعليم في دبي 2033 واللتين تهدفان إلى توفير تعليم عالي الجودة يعزز الإنجازات التعليمية للطلبة ويسهم في ترسيخ الهوية الثقافية والقيم الإماراتية واللغة العربية في البيئة التعليمية.