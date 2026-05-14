"أرياف" تنتزع الكأس و"الجوكر" يحصد بندقية الإيذاع في ختامي الوثبة 2026

أبوظبي في 14 مايو/وام/ تواصلت اليوم منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2026"، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة.

وأقيمت أشواط الرموز لسن الإيذاع في الفترة المسائية، لمسافة 6 كلم، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وانتزع شعار عيسى خميس بن روية الخييلي أول الرموز ، بعدما نجحت "أرياف" في الفوز بلقب الشوط الرئيسي الأول، وأهدت مالكها كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، وجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف درهم، بعد منافسة مع "قعيدة" لمحمد علي حماد الشامسي، و"أبها" بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، مسجلة 8:54:49 دقيقة.

وتوج "الجوكر" بلقب الشوط الثاني، وأهدى مالكه سعيد جابر عبد الله بندقية الإيذاع القعدان المفتوح، مسجلا 8:53:80 دقيقة، بعد منافسة مع "منادي" لحمد علي المري، و"سيا"، لعلي عبد الله المسافري، بينما حصد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي كأس الإيذاع الأبكار المحليات في الشوط الثالث، بفوز "هقوة" بالمركز الأول مسجلة 8:55:01 دقيقة.

وفاز بشداد القعدان المحليات في سن الإيذاع، القعود "مرموق"، لعبيد سلطان بالرشيد، بعد منافسة مع " مغذي" لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و"الجنرال" لحمد راشد غدير الكتبي، وقطع مسافة الشوط بزمن قدره 8:56:90 دقيقة.

وتتواصل غدا منافسات خامس أيام "ختامي الوثبة 2026"، وتشهد 32 شوطاً لثنايا الجماعة، منها 8 أشواط للرموز، لمسافة 8 كلم، وتنطلق في الفترة الصباحية بإقامة 18 شوطاً، وخصص الشوط الأول للأبكار محليات الإنتاج، ويتوج الفائز بكأس ومليون درهم، إضافة إلى الشوط الثاني للقعدان محليات الإنتاج ويتوج صاحب المركز الأول ببندقية و800 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث للأبكار مهجنات الإنتاج، وينال البطل الكأس ومليون درهم، ويقام الشوط الرابع للقعدان مهجنات الانتاج، وينال صاحب المركز الأول شداد و800 ألف درهم.

و تشهد الفترة المسائية 14 شوطاً وتختتم بإقامة 4 أشواط للرموز الأبكار المفتوح ويتوج صاحب المركز الأول بكأس وجائزة مالية مليونا و500 ألف درهم، يليه شوط القعدان المفتوح، ويحصد الفائز مليون درهم وبندقية، وفي الشوط قبل الأخير ستكون المنافسة بين الأبكار المحليات على الكأس و مليون درهم، وتختتم منافسات ثنايا الجماعة بشوط القعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.