انطلاق "ملتقى الأسرة الرياضي" السبت المقبل برأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 مايو/وام/ أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية وذراعها الرياضية "نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم" عن تنظيم "ملتقى الأسرة الرياضي" في نسخته الثالثة يوم 16 مايو الجاري.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن الملتقى يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في دعم ودمج أصحاب الهمم ويأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وأضافت أن تنظيم هذا الملتقى يجسد أعلى مستويات تكامل الأدوار والتعاون بين المؤسسة وناديها من جهة ووزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع والأولمبياد الخاص الإماراتي من جهة أخرى ويهدف إلى توحيد الرؤى الوطنية تحت مظلة واحدة لضمان تنظيم حدث رياضي بمعايير متميزة ترسي منظومة متكاملة للدمج وتعزز قيم التحدي والإصرار في وجدان المشاركين بما يعكس تضافر الجهود القيادية والمؤسسية في خدمة هذه الفئة الرائدة.

ونوهت إلى أن الملتقى يضع في مقدمة مستهدفاته الاستراتيجية الانسجام التام مع مبادرات "عام الأسرة 2026" وترسيخ دور الأسرة شريكا ومحركا أساسيا في مسيرة تمكين أصحاب الهمم موضحا أن النادي يهدف من خلال هذا الحدث إلى توطيد أواصر التلاحم الأسري والمجتمعي وتحويل النشاط الرياضي إلى جسرٍ يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة الإماراتية دعماً لمسيرة التماسك المجتمعي وتوفير جودة حياة استثنائية لأصحاب الهمم وذويهم.

ويشهد الملتقى الذي ينطلق بالصالة الرياضية بالظيت الجنوبي، مشاركةً واسعة وزخماً استثنائياً من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة والأسر حيث تجتمع الإرادة تحت سقف واحد في رأس الخيمة لبناء جسور التواصل بين ذوي الهمم والمحيطين بهم في بيئة دامجة ومحفزة.

وقالت سعادة سمية عبد الله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية إن ما نشهده اليوم هو ثمرة غرسٍ طيب وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، اللذين جعلا من تمكين ودمج ذوي الهمم نهجاً وعملاً مؤسسياً راسخاً.

وأضافت السويدي :" نحن فخورون بأن يكون نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم القلب النابض لهذا التجمع الاستثنائي الذي نهدف من خلاله جميعاً إلى ترسيخ توجهات الدولة في رعاية ذوي الهمم و دمجهم الفاعل وبهم نصنع أبطالاً يتحدون الصعاب ويرفعون راية الوطن في المحافل كافة".

وأكدت مضي النادي قدماً نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأبرزها استكشاف وتطوير المواهب الرياضية الكامنة لدى أصحاب الهمم وصقلها باحترافية وتوفير بيئة رياضية واجتماعية آمنة تعزز من ثقة اللاعبين بأنفسهم وتفعيل دور الأسرة شريكا أساسيا في المنظومة الرياضية والتأهيلية تماشياً مع عام الأسرة وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمنتسبين ودمجهم بشكل كامل في الأنشطة المجتمعية.