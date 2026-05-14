"جرين فيجن" تستعرض حلولها الخضراء خلال "أديس 2026"

أبوظبي في 14 مايو / وام/ استعرضت شركة "جرين فيجن للاستشارات" الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، حلولها في مجالات الاستدامة البيئية والمباني الخضراء والتصميم المكاني، بما يدعم تطوير المدن المستدامة، في ظل تركيز الحدث على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمارات طويلة الأمد.

وكشفت الشركة عن خططها التوسعية في أبوظبي عبر تأسيس فرع جديد يعزز التنسيق المباشر مع الجهات التنظيمية المحلية، بما في ذلك هيئة البيئة – أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي، بما يسهم في تسريع إجراءات اعتماد تقييمات الأثر البيئي وشهادات الاستدامة المتخصصة.

وأكد أحمد العيالي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المشاركة في القمة تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن حجم مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني التي تشهدها أبوظبي يعكس رؤية طموحة لمستقبل المدن المستدامة.

وقال إن الشركة، التي رسخت حضوراً في دبي، تسعى اليوم إلى توسيع نطاق أعمالها في أبوظبي لتكون أقرب إلى المشاريع والجهات المعنية برسم مستقبل الإمارة، موضحاً أن افتتاح فرع دائم في العاصمة سيمكن الشركة من التقدم مباشرة للحصول على الموافقات الرسمية وتقديم خبرات محلية متخصصة في مجالات شهادات "استدامة" ومعايير الأبنية الخضراء العالمية.

وأضاف أن الشركة تعمل في مجالات العلوم البيئية والتصميم المكاني، وتسعى للإسهام في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني في أبوظبي، مشيراً إلى خطط لإطلاق مبادرات متخصصة في البنية التحتية المحايدة كربونياً وتعزيز المرونة المناخية بما يتناسب مع طبيعة الإمارة الساحلية والصحراوية.

تتخصص "جرين فيجن للاستشارات" في الاستدامة البيئية والتصميم المكاني، وتقدم حلولاً تشمل أنظمة المباني الخضراء مثل LEED وBREEAM وWELL و"استدامة" و"السعفات" و"مستدام"، إلى جانب الدراسات البيئية وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط الإدارة البيئية، وإستراتيجيات إدارة النفايات، وأنظمة التوجيه والتصميم الجرافيكي البيئي، وحلول نظم المعلومات الجغرافية والتصميم الخرائطي باستخدام منصات ArcGIS وQGIS.