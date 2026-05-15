محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: الإمارات أرست نموذجاً عالمياً في دعم الأسرة وتعزيز تماسكها

الشارقة في 15 مايو /وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات المتماسكة وأحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة مشيراً إلى أن دعم الأسرة وتمكينها يعد استثماراً مباشراً في الحاضر والمستقبل.

وأشاد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف ال 15 من مايو بما توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات من اهتمام بالغ بالأسرة من خلال سياسات ومبادرات رائدة تعزز تماسك المجتمع وتدعم جودة الحياة وترسخ القيم الإنسانية والاجتماعية الأصيلة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج متقدم عالمياً في دعم الأسرة عبر مبادرات اجتماعية وتنموية شاملة تعزز الاستقرار الأسري وتوفر بيئة داعمة للنمو والتربية السليمة بما ينسجم مع رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأكد التزام البنك العربي المتحد بدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعزز الترابط الأسري وتدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية ويواكب تطلعات الدولة نحو مجتمع أكثر تماسكاً ورفاهاً.