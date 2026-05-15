بلدية دبا الحصن تعزز الترابط الأسري بفعاليات متنوعة

الشارقة في 15 مايو/وام/ نظّمت بلدية دبا الحصن فعالية مجتمعية بمناسبة يوم الأسرة العالمي تحت شعار «معاً نبني أسرة مترابطة» تماشياً مع عام الأسرة 2026 بالدولة واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالأسرة والمجتمع.

تضمّنت الفعالية التي أقيمت في الحديقة العامة مجموعة من الأنشطة التثقيفية والترفيهية والتوعوية شملت مسابقات عائلية جماعية تتضمن أسئلة وتحديات تثقيفية وألعاباً حركية إلى جانب أنشطة مخصصة للأطفال وزاوية للتصوير العائلي ولوحة جدارية تفاعلية بعنوان "ماذا تعني لي الأسرة" بالإضافة إلى توزيع هدايا وبطاقات تحمل قيماً أسرية إيجابية على المشاركين.

وقال سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن : "تأتي هذه الفعالية احتفاء بتسلّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والإمارة بالأسرة والطفل وبناء بيئة مجتمعية داعمة ومستدامة.