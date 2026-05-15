إقامة دبي تُعزز استقرار الأسر بمنظومة خدمات رقمية وإنسانية

دبي في 15 مايو/وام/ أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مُواصلة تطوير منظومة خدمات متكاملة تعزز استقرار الأسر وجودة حياتها، انطلاقاً من رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستقرار على مستوى العالم.

يأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والهادفة إلى بناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وجودة حياة، إلى جانب دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، عبر تعزيز جاذبيتها للكفاءات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وبمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 مايومن كل عام.

وفي هذا الإطار، تُواصل إقامة دبي تطوير منظومة خدمية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتسهيل رحلة المتعامل، عبر حزمة واسعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالأسر لتعزيز جودة حياة أفرادها ودعم استقرارهم عبر خدمات تأشيرات زيارة الأقارب والأصدقاء وخدمات إصدار الإقامة لأفراد الأسرة، إلى جانب خدمات الجوازات وبيانات الأسرة، بما يشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار بدل فاقد أو تالف، وتعديل بيانات خلاصة القيد، وإصدار بيانات وكشوفات الحركة، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها ضمن منظومة رقمية مترابطة تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الحياة.

وتواصل إقامة دبي أيضا تطوير خدماتها المرتبطة بالإقامة الذهبية والمخصصة لفئات المستثمرين، والمستثمرين العقاريين، والعلماء والمتخصصين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والمتفوقين، والمتقاعدين، بما يتيح لأفراد أسرهم من الدرجة الأولى الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية، ويعكس نهج دبي في استقطاب الكفاءات والعقول والاستثمارات ضمن بيئة مجتمعية مستقرة تدعم التوازن الأسري والاستدامة المجتمعية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إقامة دبي نمواً متواصلاً في إقامات أفراد الأسر خلال الفترة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2026، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة وجهة عالمية مفضلة للأسر، والثقة المتنامية بالبيئة المجتمعية والخدمية التي توفرها الإمارة.

وسجلت الإقامات الذهبية المخصصة للأسر نمواً متسارعاً خلال الفترة ذاتها وبلغ عدد الإقامات الصادرة لفئة أسر أصحاب المواهب التخصصية أكثر من 167,124 إقامة، فيما تجاوز عدد الإقامات الصادرة لأسر المستثمرين العقاريين 100,286 إقامة، إضافة إلى أكثر من 70,247 إقامة لأسر العلماء والمتخصصين، و37,022 إقامة لأسر المستثمرين، و3,259 إقامة لأسر المتقاعدين، إلى جانب آلاف الإقامات الأخرى لفئات رواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والطلبة المتفوقين، بما يعكس تنوع البيئة المجتمعية التي تحتضنها دبي وقدرتها على استقطاب الكفاءات والعقول ورؤوس الأموال ضمن نموذج تنموي يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.

وتعكس هذه المؤشرات دور إقامة دبي في دعم الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، عبر منظومة خدمات رقمية واستباقية ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي، فيما تواصل تعزيز تجربة الأسر من خلال قنوات رقمية متكاملة تتيح إنجاز الخدمات بسهولة وسرعة ضمن نموذج حكومي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة للأسر والكفاءات.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية.

وقال معاليه: “تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع.”

وأضاف معاليه: “يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي وجهة للعيش والاستقرار، ونجاحها في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.