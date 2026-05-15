كازاخستان والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تبحثان التعاون المناخي ومشروع الاستمطار الإماراتي بتركستان

أستانا في 15 مايو/وام/ التقى فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير عام المركز الوطني للأرصاد اليوم في العاصمة أستانا.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مراقبة المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، وتحديث البنية التحتية للأرصاد الجوية، والأمن المائي، إلى جانب متابعة تطورات مشروع الاستمطار الإماراتي–الكازاخستاني الجاري تنفيذه في إقليم تركستان.

وأكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، في دعم التعاون الدولي في مجالات المناخ والطقس والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتطوير الحلول العلمية والتقنية القادرة على دعم الدول في مواجهة التحديات البيئية والمائية.

و شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المناخية ذات الأهمية الاستراتيجية لجمهورية كازاخستان، وفي مقدمتها تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث شبكات ومحطات الرصد الجوي، وتعزيز تبادل البيانات العلمية والمناخية مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأكد الرئيس الكازاخستاني استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات والاستفادة من الخبرات الإماراتية المتقدمة في مجالات الأرصاد الجوية والاستمطار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناخي.

وشدد الجانبان على أهمية معالجة قضايا الأمن المائي وإدارة الموارد المائية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وتطرق اللقاء إلى مشروع الاستمطار الإماراتي–الكازاخستاني الجاري تنفيذه في إقليم تركستان، والذي يهدف إلى تعزيز فرص هطول الأمطار وزيادة مخزون المياه ودعم إمدادات المياه للمناطق الزراعية، في خطوة تعكس توجه كازاخستان نحو تبني الحلول المناخية المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي.

وأكد قاسم جومارت توكاييف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن المائي ورفع جاهزية كازاخستان لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيدًا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراتها الرائدة في مجال تقنيات الاستمطار وتعديل الطقس.

وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي لضمان استدامة الموارد المائية ودعم التنمية الاقتصادية والزراعية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس أن مشروع الاستمطار الإماراتي–الكازاخستاني يجسد نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الأمن المائي، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تمتلك خبرة رائدة عالميًا في مجال أبحاث وتقنيات الاستمطار وتعديل الطقس، والتي تم تطويرها على مدى سنوات طويلة من البحث العلمي والتجارب التشغيلية.

وأضاف معاليه أن المركز الوطني للأرصاد يحرص على نقل المعرفة وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم الموارد المائية، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على تنفيذ العمليات التشغيلية فحسب، بل يشمل أيضًا برامج تدريب وتأهيل للكفاءات الوطنية الكازاخستانية في المجالات الفنية والعلمية المرتبطة بتقنيات الاستمطار.

وفي إطار تنفيذ المشروع، وصل فريق عمليات الاستمطار التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إقليم تركستان برفقة طائرة متخصصة لتنفيذ عمليات استمطار السحب بهدف تعزيز فرص هطول الأمطار ودعم الموارد المائية في المنطقة.. وتم تنفيذ رحلة استطلاعية للتحقق من جاهزية الطائرة وكفاءة الأنظمة الفنية المستخدمة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

فيما عقد الفريق اجتماعا رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة إلى جانب الفريق العلمي والفني المختص جرى خلاله بحث الجوانب الفنية والتنظيمية للمشروع ووضع آليات واضحة للتنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية التشغيلية.

واستعرض الفريق الإماراتي خلال الاجتماعات التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال استمطار السحب، بما يشمل أحدث التقنيات والخبرات التشغيلية المتقدمة التي تم تطويرها وتطبيقها بنجاح، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات العلمية لدعم استدامة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.

يعكس هذا المشروع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك دولي فاعل في دعم الجهود المناخية العالمية وتطوير الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، بما يسهم في توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه ودعم التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشهد المشروع الإطلاق الكامل للمرحلة التشغيلية غدا حيث تسعى كازاخستان من خلال هذه المبادرة إلى أن تصبح نموذجًا إقليميًا في توظيف التقنيات المناخية الحديثة لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.