مركز الوطني للتأهيل: الأسرة المصدر الأول للقيم التي تشكل هوية الأفراد

أبوظبي في 15 مايو/ وام / قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إنه في اليوم العالمي للأسرة، الذي يصادف الخامس عشر من مايو من كل عام، نحتفي بالأسرة باعتبارها المصدر الأول للقيم والأخلاق التي تشكل هوية الأفراد وتوجّه سلوكهم، وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً استثنائياً بدعم الأسرة وتعزيز رفاهها، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأسرة المترابطة تمثل الأساس المتين لازدهار المجتمع واستقرار الوطن.

وأضاف أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في الدولة يجسّد رؤية وطنية تذكّرنا بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري، كما يجدد التزامنا بدعم الأسرة عبر توفير بيئة علاجية شاملة تعزز تماسكها وتشجع على بناء بيئة أسرية صحية ومستدامة ، فالأسرة المتماسكة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل تشكل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.