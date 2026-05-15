"العالمية القابضة" تدعم القطاع الصناعي بالدولة عبر اتفاقيات بقيمة 40 مليار درهم

أبوظبي في 15 مايو/ وام / حققت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026" على مدار أربعة أيام حافلة بالابتكار والتعاون على مستوى القطاعات وشراكات تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم من الالتزامات.

واستقطب جناح الشركة العالمية القابضة خلال الحدث نحو 100,000 زائر، وجمع أكثر من 40 من الشركات التابعة لها، ليشكّل منصة محورية للتفاعل بين قادة الصناعة وصنّاع القرار والشركاء العالميين، إلى جانب إبرام الشركة أكثر من 60 اتفاقية وشراكة إستراتيجية، وتنظيم ما يزيد عن 40 جلسة تفاعلية شارك فيها أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً، ما عزز الدور الريادي للشركة العالمية القابضة في صياغة المشهد الصناعي المزدهر في دولة الإمارات.

وشكّلت مساحة إبرام الصفقات "Deal Space" التابعة للشركة خلال الحدث منصةً لتسريع تنفيذ الشراكات، حيث تم الإعلان عن شراكات عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه الإعلانات توقيع "ألفا ظبي" و"تعزيز" اتفاقية تعاون إستراتيجية بقيمة 36.7 مليار درهم في استثمارات الكيماويات الصناعية، وتوقيع "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم مع لانتانيا لمحطة تحلية المياه في الفجيرة، إلى جانب شراكة بين"إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز ممارسات التوريد المستدام للأغذية وتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة في منظومة الغذاء المحلية بدولة الإمارات، واتفاقية بين مجموعة "تو بوينت زيرو" وكل من "آي إس إي إم" ومجموعة كيزاد لتطوير منشأة جديدة لتصنيع مواد التغليف في أبوظبي، وعدد من المبادرات الأخرى، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على بناء منصات قابلة للتوسع وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات، ودعم القدرات الصناعية على المدى الطويل.

وشكلت إعلانات الشركة خلال الحدث دليلاً على تنامي دورها ومساهمتها في ربط القدرات الصناعية برأس المال الاستراتيجي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات.

وفي موازاة ذلك، وفّرت مساحة الحوار "Exchange Hub" منصة للنقاشات التفاعلية، حيث استضافت حوارات شيقة حول مواضيع شملت مصانع الذكاء الاصطناعي السيادية وتعزيز سلاسل الإمداد المرِنة والنمو المستدام، وصولاً إلى التصميم المستقبلي للمناطق الحرة وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والمكسيك. وسلّط المتحاورون الضوء على الأهمية المتزايدة لمواءمة الاستثمارات مع القدرات التشغيلية، بما يدعم التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.

وتوزّعت أيام الحدث في جناح الشركة العالمية القابضة على محاور إستراتيجية محددة تتماشى مع الأولويات والرؤية الوطنية.

وانطلق برنامج الحدث في اليوم الأول تحت شعار "الثقة عبر الاستمرارية"، مسلطاً الضوء على أهمية الأنظمة المرنة واستمرارية تدفقات رأس المال والتجارة، وأقيم اليوم الثاني تحت شعار "الإمارات أولاً" مع التركيز على التوطين وتوسيع القدرات الصناعية المحلية. أما اليوم الثالث فاتخذ شعار "تحويل رأس المال إلى قدرات"، حيث تمحور النقاش حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات لبناء المنصات وتطوير البنية التحتية وتنمية الكوادر.

واختُتمت الفعاليات في اليوم الرابع تحت شعار "هندسة المستقبل"، حيث تم تسليط الضوء على التقنيات المتقدمة والشراكات العالمية ودورها في تمكين الجيل القادم من منظومات النمو في دولة الإمارات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يشكل "اصنع في الإمارات 2026" محطة مهمة في مسار التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث أصبحت المرونة، وتنمية القدرات، والتعاون الاستراتيجي عوامل أكثر أهمية لتحقيق النمو طويل الأمد وفي الشركة العالمية القابضة، يتمحور دورنا حول ربط رأس المال بالقدرات التشغيلية، بما يضمن تحويل الاستثمارات إلى سلاسل إمداد مرنة وصناعات وطنية أقوى، ومنصات مستقبلية قابلة للتوسع.

وأضاف: من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة تابعة لمجموعتنا في جناح الشركة العالمية القابضة هذا العام، أكدنا أهمية نموذج شبكات القيمة الديناميكية ودوره المحوري الذي يتجاوز الاستثمارات المنفردة، نحو بناء منظومات متكاملة عبر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك وفي المرحلة القادمة، ستواصل الشركة دعم النمو والتقدم، من خلال تسهيل الشراكات العالمية وتوظيف رأس المال والخبرات لدعم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ترابطاً وتنافسية وجاهزية للمستقبل.

وبصفتها شريكاً إستراتيجياً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات، واصلت الشركة العالمية القابضة تأكيد التزامها بدعم التوطين، وتعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال أداء الشركات التابعة لها، حيث حققت "إن إم دي سي إنيرجي" درجة متقدمة بلغت 85.16% ضمن البرنامج، ما يعكس مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية والبنية التحتية لقطاع الطاقة.

كما سجلت "الدار العقارية" درجة 71.08%، ما يؤكد دورها في دعم التنمية العمرانية المستدامة، فيما حققت "مجموعة تروجان للإنشاءات" درجة 62%، تأكيداً لمساهمتها المستمرة في تطوير قدرات التصنيع المحلي، والقدرات الهندسية، ونمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات.