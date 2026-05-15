عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الأمن الوطني البريطاني

لندن في 15 مايو/ وام / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة جوناثان باول، مستشار الأمن الوطني البريطاني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في لندن، بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعرب سعادة جوناثان باول، خلال اللقاء، عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لمعاليه على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وناقش الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز حرية التجارة العالمية.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاء معالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.