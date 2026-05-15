هيئة تنمية المجتمع تطلق مبادرة "نواة دبي" لتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة المجتمعية

دبي في 15 مايو/ وام / نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي حفل إطلاق مبادرة "نواة دبي" ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، بحضور مجتمعي واسع ومشاركة عدد من الجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة المجتمعية.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير برامج مستدامة تعزز الترابط الأسري والاستقرار النفسي والاجتماعي، فيما تسلط الضوء على الدور المحوري لبرنامج "أعراس دبي" في دعم الأسر والارتقاء بجودة حياتها، والاحتفاء بالإنجازات المتحققة بفضل تكامل الجهود المجتمعية.

وفي هذه المناسبة أكدت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة "نواة دبي" تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز جودة الحياة الأسرية والمجتمعية.

وقالت: تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على تطوير مبادرات مجتمعية مستدامة تواكب تطلعات إمارة دبي المستقبلية، وتسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر، وبناء قنوات تواصل أكثر فاعلية بين الأسرة والمؤسسات الداعمة، بما يرسّخ قيم التلاحم المجتمعي ويعزز من مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل والاستقرار الأسري.

وأضافت الشامسي أن المبادرة تجسد نهج الهيئة في تمكين الأسر وتطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع، لافتة إلى أن تعزيز الوعي الأسري وبناء بيئات داعمة وآمنة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دبي.

وشهدت الفعالية، التي أُقيمت في "مختبر القهوة" بمنطقة الخوانيج، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، من بينها ركن تحليل الشخصية، وركن الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب مسابقات مجتمعية وجوائز قيّمة مقدمة من شركة "الصكوك الوطنية"، ما أسهم في خلق أجواء تفاعلية عززت مشاركة الأسر وتفاعلها مع أهداف المبادرة ورسائلها.

يذكر أن مبادرة "نواة دبي" تندرج ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها هيئة تنمية المجتمع في دبي بهدف تعزيز الترابط الأسري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتوفير منصات تفاعلية تسهم في دعم الأسر وتمكينها من مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية بأساليب مبتكرة ومستدامة.