هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم تستعرض إبداعات منتسبيها في “أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو”

أبوظبي في 15 مايو/ وام / تشارك هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم في فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، المقامة حالياً في “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية، من خلال عرض منتجات منتسبيها، في خطوة تعكس جهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وأكد جاسم محمد آل علي، مدرب تأهيل في هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المشروع يمثل منصة إنتاجية متكاملة تسهم في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، من خلال تشغيلهم في عدة ورش إنتاجية متنوعة تشمل الخياطة، وصناعة الشمغ، والشوكولاته، والطباعة، إلى جانب ورش أخرى تعمل ضمن خطوط إنتاج متخصصة.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن شركة داخلية تحت مظلة الهيئة، تعتمد على تشغيل الورش الإنتاجية بالتعاون مع جهات وشركات لديها عقود وشراكات مع المشروع، من بينها فنادق ومؤسسات مختلفة، بما يسهم في توفير فرص إنتاج وعمل حقيقية ومستدامة لأصحاب الهمم.

وأوضح أن المشروع يضم حالياً نحو 7 طلاب من أصحاب الهمم يعملون في مجالات مختلفة، من بينها الخياطة، ضمن بيئة عمل تحاكي خطوط الإنتاج الحقيقية، لافتاً إلى أن لا شيء مستحيل أمام أصحاب الهمم، وأن جميع المنتجات يتم تنفيذها بالكامل بأيادٍ من أصحاب الهمم وبجودة عالية.

وأكد أن الرسالة الأساسية للمشروع تتمثل في إبراز قدرات أصحاب الهمم وإمكاناتهم الإنتاجية، والتأكيد على أنهم عناصر فاعلة وقادرة على العطاء والإنتاج في المجتمع، مشيراً إلى أن عدداً من المنتسبين للمشروع يعملون بدوام كامل ضمن خطوط إنتاج مختلفة.

وأشار إلى أن “النحلة” تمثل العلامة التجارية الخاصة بمنتجات أصحاب الهمم، وتحظى بدعم رئيسي ضمن منظومة الهيئة، مع التركيز على تقديم منتجات قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، وليس المحلية فقط.

ونوه جاسم آل علي إلى أن مشروع “النحلة” شارك في العديد من الفعاليات والمعارض الكبرى داخل الدولة، من بينها “إكسبو دبي”، والقمة العالمية للحكومات، إلى جانب معارض الصيد والفروسية، ومعرض الصناعات الإماراتية، وعدد من الفعاليات المجتمعية المختلفة، حيث يتم عرض وتسويق منتجات أصحاب الهمم والتعريف بإبداعاتهم.

وعبر عدد من أصحاب الهمم المشاركين في المشروع عن سعادتهم بما يقدمونه من منتجات متنوعة يتم العمل على بيعها لجهات وشركات مختلفة في دولة الإمارات، مؤكدين أن هذه المنتجات تبرز طاقاتهم وإبداعاتهم المتنوعة، وتسلط الضوء على قدراتهم المميزة وانخراطهم الفاعل في المجتمع.